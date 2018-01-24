Асоціація продажів та маркетингу у готельному бізнесі Іллінойсу визнала уродженку Рівного Людмилу Червону найкращим менеджером готелів. Асоціація об’єднує понад 300 членів, це – готелі, ресторани, оператори турів та інші бізнеси, які надають послуги у сфері гостинності. (Всього Асоціація об`єднує 60 підрозділів, один з яких в штаті Іллінойс, та має понад сім тисяч членів в 35 країнах світу).

Нагорода була вручена під час церемонії 17 січня в одному з готелів міста. Один з організаторів конкурсу Тіффані Браун пояснила, що переможця в своїх лавах обирали самі члени асоціації. Людмила Червона отримала дуже велику кількість позитивних відгуків від колег по галузі, що і зробило її переможцем.

Людмила Червона переїхала до США в 1999-му році, вигравши «зелену картку». Перед тим вона закінчила магістратуру та навчалася в аспірантурі Київського торговельно-економічного університету.

Оселилася відразу у передмісті Чикаго. Каже, що англійську мову тоді знала погано – в університеті вивчала французьку та німецьку та лише почала вивчати англійську з репетитором. Спочатку було важко. Перша робота – у крамниці пакувала продукти харчування покупців у целофанові пакети.

Але через рік вже почала працювати у готельному бізнесі. Спочатку – в готелі "Hilton" у відділ продажів. Останні чотири роки - у Chicago Essex Inn на посаді генерального менеджера.

Це – середнього розміру готель, на 254 кімнати, де, під керівництвом Людмили Червоної трудяться 60 працівників. Також вона час від часу викладає предмет «управління прибутками» в місцевому коледжі.

Нещодавно вона отримала підвищення – перейшла на посаду "генерального менеджера по регіону" і під її керівництвом буде ще один готель мережі.

"Ми дуже пишаємося, що пані Червона виграла нагороду "Генеральний менеджер року", - сказав "Голосу Америки" старший віце-президент мережі "Oxford Hotels and Resorts" Джордж Джордан. – Вона не лише найкращий генеральний менеджер одного з найбільших ринків Америки, а і визнана як один з найкращих експертів з управління прибутками в своїй галузі".

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