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Українка стала найкращим генеральним менеджером готелів у Чикаго

Асоціація продажів та маркетингу у готельному бізнесі Іллінойсу визнала уродженку Рівного Людмилу Червону найкращим менеджером готелів. Асоціація об’єднує понад 300 членів, це – готелі, ресторани, оператори турів та інші бізнеси, які надають послуги у сфері гостинності. (Всього Асоціація об`єднує 60 підрозділів, один з яких в штаті Іллінойс, та має понад сім тисяч членів в 35 країнах світу).

Нагорода була вручена під час церемонії 17 січня в одному з готелів міста. Один з організаторів конкурсу Тіффані Браун пояснила, що переможця в своїх лавах обирали самі члени асоціації. Людмила Червона отримала дуже велику кількість позитивних відгуків від колег по галузі, що і зробило її переможцем.

Людмила Червона переїхала до США в 1999-му році, вигравши «зелену картку». Перед тим вона закінчила магістратуру та навчалася в аспірантурі Київського торговельно-економічного університету.

Оселилася відразу у передмісті Чикаго. Каже, що англійську мову тоді знала погано – в університеті вивчала французьку та німецьку та лише почала вивчати англійську з репетитором. Спочатку було важко. Перша робота – у крамниці пакувала продукти харчування покупців у целофанові пакети.

Але через рік вже почала працювати у готельному бізнесі. Спочатку – в готелі "Hilton" у відділ продажів. Останні чотири роки - у Chicago Essex Inn на посаді генерального менеджера.

Це – середнього розміру готель, на 254 кімнати, де, під керівництвом Людмили Червоної трудяться 60 працівників. Також вона час від часу викладає предмет «управління прибутками» в місцевому коледжі.

Нещодавно вона отримала підвищення – перейшла на посаду "генерального менеджера по регіону" і під її керівництвом буде ще один готель мережі.

"Ми дуже пишаємося, що пані Червона виграла нагороду "Генеральний менеджер року", - сказав "Голосу Америки" старший віце-президент мережі "Oxford Hotels and Resorts" Джордж Джордан. – Вона не лише найкращий генеральний менеджер одного з найбільших ринків Америки, а і визнана як один з найкращих експертів з управління прибутками в своїй галузі".

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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