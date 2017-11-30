Рекс Тіллерсон залишить посаду державного секретаря США?

Згідно з повідомленнями, Білий дім планує замінити державного секретаря Рекса Тіллерсона нинішнім директором Центрального розвідувального управління Майком Помпео. Як пише газета The Washington Post, на яку покликається інформаційне агентство Reuters, це має статися протягом найближчих кількох тижнів.

Відповідно до планів, про які повідомили високопоставлені офіційні особи, на посаду директора ЦРУ на місце Помпео буде призначений республіканський сенатор Том Коттон.

Поки що невідомо, чи президент Трамп остаточно схвалив цей план.

Також інформаційне агентство Reuters не підтвердило цього повідомлення.

Дивіться також: Давати жінкам рівні можливості у бізнесі закликає в Індії Іванка Трамп