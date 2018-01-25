Екс-командувач США в Європі розповів про нові бойові можливості росіян на Донбасі

"Наші військові, які провели багато часу з українськими солдатами в Яворові багато від них навчились, які і вони від нас", - заявив на брифінгу в Гельсінській комісії генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі.

Ми дізнались від українців, що росіяни дуже ефективно інтегрують дрони, безпілотники всіх типів, електронну війну та артилерійські ракети

Годжес зауважив, що військовий досвід США протягом останніх 15 років – це досвід з Іраку та Афганістану. "Нам не потрібно було хвилюватись через атаку з повітря, бо у Талібана не було ракетних установок", - наголосив він.

"Це – інший бій", - зауважив генерал.

"Українці воюють проти російських сил останні три роки. Ми дізнались від українців, що росіяни дуже ефективно інтегрують дрони, безпілотники всіх типів, електронну війну та артилерійські ракети. Вони ... можуть виявляти об’єкт дроном або, перехопивши сигнал, і протягом хвилин ракети чи артилерія стріляє по цій цілі", - пояснив Годжес.

"Як ви знаєте, ми надали сім радіолокаційних систем Q36 українцям. Не дивно, що росіяни одразу почали їх відслідковувати і вони змогли вразити один. Буквально за декілька хвилин його виявили і по ньому був зроблений удар".

Ви не можете говорити по радіо, чи через інший пристрій. Це - небезпечно. Цей сигнал можуть заглушити чи перехопити, чи гірше, вас можуть знайти і тоді це кінець

Годжес наголосив, що росіяни багато відпрацьовували цю можливість протягом військових навчань "Захід".

Росіяни також просунулись у веденні електронної війни, вважає генерал. "Знову ж таки, ми про це не турбувались в Афганістані чи Іраку, а українці живуть в цьому середовищі.

Ви не можете говорити по радіо, чи через інший пристрій. Це -небезпечно. Цей сигнал можуть заглушити чи перехопити, чи гірше, вас можуть знайти і тоді це кінець", - сказав він.

Годжес також коротко прокоментував роль військово-морських та повітряних сил у війні на Донбасі.

Якщо (це не обов’язково) Росія захоче розширити захоплення і отримати контроль за узбережжям Азовського моря, наприклад, включаючи Маріуполь, українці мають бути готові до такої операції

"Я не експерт зі спроможностей їх (української – Г.А.) морської піхоти, але вони повинні мати можливість захищати своє узбережжя. Тому що якщо (це не обов’язково) Росія захоче розширити захоплення і отримати контроль за узбережжям Азовського моря, наприклад, включаючи Маріуполь, українці мають бути готові до такої операції".

А от військово-повітряні сили практично не беруть участі в конфлікті. "Звичайно, ті оборонні можливості, які Росія надала Донбасу утримують повітряні сили України від участі в конфлікті. Вони зараз не є фактором", - наголосив генерал.

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