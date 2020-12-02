Доповідь Держдепу: уряд України не повною мірою виконує мінімальні стандарти щодо ліквідації торгівлі людьми

Уряд України не цілком виконує мінімальні стандарти щодо ліквідації торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для вирішення цієї проблеми. Про це йдеться у ​звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми, який стосується 2019-го року.

"Рабство не є пережитком минулого", - відзначає посольство США в Україні у соціальній мережі Twitter. У представництві Сполучених Штатів Америки в Україні також опублікували електронну пошту за якою владу США можна повідомити про випадки торгівлі людьми.

Доповідь вказує, що У 2019 році поліція ідентифікувала 262 жертви торгівлі людьми у порівнянні з 275 жертвами у 2018 році та 349 жертвами у 2017 році. 145 із цих жертв складають чоловіки, 107 –жінки, а 10 жертвами виявилися діти. Влада задовольнила 185 із 283 заяв щодо надання офіційного статусу потерпілого порівняно з 214 із 266 заяв у 2018 році та 195 із 273 заяв у 2017 році.

Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, Міністерство соціальної політики України стало державним координатором y сфері протидії торгівлі людьми. У липні український урядовий портал повідомляв, що міністерство надало статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 960 громадянам.

Сьогодні у світі відзначається день боротьби за скасування рабства. Як відзначає сайт Організації Об'єднаних Нації, за даними Міжнародної організації праці, жертвами сучасного рабства у світі є понад 40 мільйонів людей.

"Хоча сучасне рабство не визначено законом, даний термін використовується для позначення примусової праці, боргової кабали (сайт ООН вказує, що люди у борговій кабалі працюють без плати, або за плату, нижчу за мінімальну, щоб розплатитись із боргами, або щоб розплатитись за отриманий аванс, попри те, що ватрість їх праці перевищує обсяг їх боргу - прим. ГА), одруження за примусом, торгівля людьми. Фактично він стосується ситуацій з яких особа не може вийти через погрози, насильство, примус, обман, та/або зловживання владою", - відзначає сайт ООН.

Як повідомляє Міністерство соціально політики України, сьогодні заступник міністра Ольга Ревук взяла участь у конференції з питань протидії торгівлі дітьми та молоддю.

Доповідь щодо України доступна на сайті Посольства США в Україні відзначає, що міжнародні організації продовжували ідентифікувати набагато більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд України. На думку упорядників доповіді, це вказує на те, що зусилля держави щодо ідентифікації жертв торгівлі людьми є неадекватними.

Серед проблем в Україні звіт вказує на те, що суди повільно розглядали справи щодо торгівлі людьми.

Доповідь відзначає, що було винесено багато умовних покарань, що, ймовірно, посилювалося корупцією, в результаті чого більшість засуджених торговців людьми уникли ув'язнення.

Доповідь вказує на надходження повідомлень про причетність до торгівлі людьми державних чиновників, включно з посадовцями поліції з протидії торгівлі людьми.

Серед позитивних явищ називається те, що активізувались розслідування щодо торгівлі людьми, більш ніж удвічі збільшилась кількості засуджених злочинців.

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