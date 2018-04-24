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Суспільство

Підозрюваний у вбивстві 10 пішоходів у Торонто постане перед судом

  • Голос Америки

Поліція Канади з'ясовує мотив злочину



Водій мікроавтобуса, підозрюваний у вбивстві десяти осіб в Торонто в результаті наїзду на пішоходів, що знаходилися на тротуарі, у вівторок постане перед судом.

Канадська поліція намагається встановити мотив нападу, що стався в понеділок. Нагадаємо, що в ході інциденту п'ятнадцять пішоходів отримали травми.

Начальник поліції Канади Марк Сондерс ідентифікував підозрюваного як двадцятип'ятирічного Алека Мінасіана, що проживає в одному з передмість Торонто. За словами Сондерса, дії підозрюваного, безсумніву, були навмисними.

Міністр громадської безпеки Канади Ральф Ґудейл заявив, що проводить консультації з представниками спецслужб і що, виходячи з наявної інформації, зв'язку цього інциденту з питаннями національної безпеки нема.

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