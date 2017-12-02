«Не було ніякої змови» з Росією! - Трамп

Президент Трамп заявив, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією «не було ніякої змови».

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, про це він сказав кореспондентам у суботу перед відбуттям з Білого дому до Нью-Йорку.

Це перший коментар Трампа після того, як стало відомо, що його колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР.

Агентство AFP цитує слова президента Трампа, який сказав, що його «не турбує» те, що може колишній радник розповісти слідчим у цій справі.

Тим часом, інформаційне агентство Associated Press зазначає, що Трамп тричі повторив журналістам, що під час передвиборчої кампанії «не було ніякої змови».

У п’ятницю спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори у США, висунув Майклу Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з тодішнім послом Росії Сергієм Кисляком.

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Зокрема, як зазначається в обвинувальному висновку, Флінн збрехав, коли розповів агентам ФБР, що не просив Кисляка «утриматися від ескалації ситуації» у відповідь на санкції, запроважджені президентом Обамою щодо Росії, і що не просив Кисляка відкласти чи заблокувати резолюцію Ради Безпеки ООН.

Як зазначають експерти, визнавши себе винним Флінн погодився співпрацювати з очолюваним Мюллером розслідуванням справи можливої змови між Росією та президентською передвиборчою кампанії Трампа у 2016 році.

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