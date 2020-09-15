Трамп і Байден висловили різні думки про причини пожеж на Заході США

Президент Дональд Трамп і його суперник на виборах демократ Джо Байден запропонували різні погляди на причини масштабних руйнівних пожеж на Заході США, в результаті яких загинуло щонайменше 35 осіб.

Приїхавши до Каліфорнії, президент відмахнувся від доводів, пов'язаних зі змінами клімату як каталізатора зростання числа і інтенсивності таких пожеж, і знову закликав західні штати до більш ефективного управління лісовим господарством.

«Коли дерева падають, то скоро вони стають дуже сухими, просто як сірники, - заявив Трамп після прибуття до Каліфорнії. - І вони можуть спалахнути. Також і листя. Коли на землі лежать сухе листя, це просто паливо для пожеж».

Губернатор штату Каліфорнія, Гевін Ньюсом подякував Трампу за надану допомогу та визнав наявність проблеми із менеджментом лісових угідь. При цьому Ньюсом наголосив на реальності кліматичних змін та пов'язав їх із пожежами у штаті.

“Ми наполягаємо на тому, що зростають пікові температури, і періоди посухи стають більш засушливими”, - заявив Ньюсом.

Трамп вручив нагороди службовцям Національної гвардії Каліфорнії за порятунок людей від вогню.

Позицію Трампа критично сприйняли у деяких ЗМІ, включно із тими які він сам називав упередженими щодо себе.

"Президент Трамп роками висміював та заперечував реальність кліматичних змін. У понеділок, він відмовився визнавати роль яку кліматичні зміни відіграли у майже 20 пожежах, які вирують у Каліфорнії", - пише NPR.

Натомість Джо Байден описав позицію Трампа, як «заперечення впливу змін клімату». За словами Байдена, позиція Трампа не була причиною пожеж, але якщо президент буде обраний на другий термін, «ці пекельні події будуть і далі ставати все більш повсякденним явищем, більш руйнівним і смертоносним».

Як повідомляє канал Fox news, який називають дружнім до президента США, з пожежами у Каліфорнії нині борються майже 17 000 пожежників.

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