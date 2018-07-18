Американці стали гірше ставитись до росіян за часів президентства Трампа - опитування

Про таке ставлення свідчать результати опитування NBC News та SurveyMonkey. Кількість американців, які негативно сприймають Росію зросла на 9% порівняно до показників минулого року – тоді лише 59% опитаних називали її недружньою державою або ворогом. Такі результати свідчать про погіршення ставлення американців до Росії за часів президентства Трампа та федерального розслідування про втручання Москви в президентські вибори США 2016 року.

Прихильники Демократичної партії ставляться до Росії більш негативно, ніж республіканці – 47% демократів назвали Росію найбільш актуальною загрозою для США. На те саме питання ствердно відповіло 10% республіканців та 24% тих, хто не асоціює себе з жодною з партій.

Опитування виявило стурбованість американців кіберзагрозами: 45% респондентів назвало кібератаки найбільшою небезпекою для США, в той час як 9 місяців тому так вважав лише 31% опитаних. Також, 59% американців занепокоєно можливістю втручання США у військовий конфлікт протягом наступних чотирьох років. Дев'ять місяців тому це турбувало 72% американців.

Більшість опитаних - 59%, заявили, що, на їх думку, уряд робить недостатньо, щоб зупинити втручання інших країн в американські вибори.

Опитування проводилось напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі. Нагадаємо, що Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він "не бачить причини", чому Росія мала б бути відповідальною за втручання. Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що "не бачить причини, чому б Росія не була відповідальна", за виявлені факти.



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