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Американці стали гірше ставитись до росіян за часів президентства Трампа - опитування

Американці стали з більшою підозрою ставитись до Росії та російських кіберзагроз, ніж рік тому. 68 відсотків американців розглядають Росію як недружню країну, або ворога США.

Про таке ставлення свідчать результати опитування NBC News та SurveyMonkey. Кількість американців, які негативно сприймають Росію зросла на 9% порівняно до показників минулого року – тоді лише 59% опитаних називали її недружньою державою або ворогом. Такі результати свідчать про погіршення ставлення американців до Росії за часів президентства Трампа та федерального розслідування про втручання Москви в президентські вибори США 2016 року.

Прихильники Демократичної партії ставляться до Росії більш негативно, ніж республіканці – 47% демократів назвали Росію найбільш актуальною загрозою для США. На те саме питання ствердно відповіло 10% республіканців та 24% тих, хто не асоціює себе з жодною з партій.

Опитування виявило стурбованість американців кіберзагрозами: 45% респондентів назвало кібератаки найбільшою небезпекою для США, в той час як 9 місяців тому так вважав лише 31% опитаних. Також, 59% американців занепокоєно можливістю втручання США у військовий конфлікт протягом наступних чотирьох років. Дев'ять місяців тому це турбувало 72% американців.

Більшість опитаних - 59%, заявили, що, на їх думку, уряд робить недостатньо, щоб зупинити втручання інших країн в американські вибори.

Опитування проводилось напередодні зустрічі президентів США та Росії у Гельсінкі. Нагадаємо, що Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він "не бачить причини", чому Росія мала б бути відповідальною за втручання. Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що "не бачить причини, чому б Росія не була відповідальна", за виявлені факти.

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