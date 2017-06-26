В уряді відраджують Трампа від повноцінної зустрічі з Путіним

Президент США націлений на проведення повноцінної зустрічі з президентом Росії Путіним під час засідання G20 в Німеччині наступного місяця. Однак, погляди в уряді США на доцільний формат зустрічі розділились, повідомляє Associated Press, посилаючись на джерела в Білому домі, Державному департаменті США та в Раді національної безпеки США.

Трамп має прямо «сказати Путіну – нам не подобається те, що Ви втручались до наших виборів». «Якщо такого не сказати, на нього (Трампа) обрушиться преса і Конгрес і можна гарантувати, що Конгрес ухвалить законодавство про санкції проти Росії»

Багато хто з радників президента Трампа вважає, що США слід утримувати дистанцію від Росії з огляду на теперішнє розслідування втручання Росії до виборів США. Деякі посадовці Держдепу та Ради з нацбезпеки закликають до більшої стриманості і рекомендують президентові провести коротку зустріч в перервах між подіями саміту. Інші рекомендують провести «стратегічні переговори зі стабільності», які, як правило, не включають президентів, а проходять на рівні делегацій.

Але, президент Трамп воліє провести повноцінну двосторонню зустріч, яка б включала спілкування з пресою та протокольні заходи. Трамп прагне розбудувати гарні робочі стосунки з Росією і особиста зустріч може допомогти досягти кращого порозуміння між президентами.

Небезпекою такої зустрічі, попереджають радники, може стати те, що Трамп часто відходить від запланованих сценаріїв, зазначає АР. Так, наприклад, протягом зустрічі з російськими дипломатами минулого місяця, Трамп розповів їм таємну інформацію, отриману ним від Ізраїлю, стосовно терористичної загрози. Згодом, аналітики вказали, що надання такої інформації було цілком виправданим з огляду на повноваження президента знімати гриф таємності з інформації.

Білий дім повідомив, що остаточного рішення про зустріч ще не було прийнято.

Коментуючи можливість зустрічі, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав, що Трамп має прямо «сказати Путіну - нам не подобається те, що Ви втручались до наших виборів. Якщо такого не сказати, на вас обрушиться преса і Конгрес і можна гарантувати, що Конгрес ухвалить законодавство про санкції проти Росії».

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