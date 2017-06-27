Трамп подобається росіянам більше, ніж його попередники, але більшість у світі розглядає президента США негативно

Нове дослідження базованої у США соціологічної організації Pew Research Center виявило, що діяльність президента Дональда Трампа негативно впливає на те, як у світі відносяться до Сполучених Штатів.

Після спалаху української кризи 2014 р. рейтинги США як країни та самого президента Обами (в Росії) різко впали. Але з 2015, коли центр востаннє проводив опитування в Росії, схвальні оцінки США там стали більш поширені. Президента Трампа в Росії розглядають більш позитивно, ніж будь-кого з двох його попередників.

Понад три чверті опитаних в 37-ми країнах світу (в Україні опитування для цього дослідження не проводили) негативно оцінюють глобальне лідерство президента Трампа.

Особливо критично на США дивляться у Європі.

Найбільшу довіру у світі згідно з даними дослідження викликає канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Наприкінці президентського терміну Обами 64% опитаних у світі висловлювали впевненість щодо президента США, але зараз цей показник сягає лише 22%.

Лише в Росії та в Ізраїлі вважають, що нова адміністрація для них краща, ніж адміністрація Барака Обами.

Дослідники вказують, що росіяни почали розглядати Америку більш позитивно на тлі розслідувань звинувачень про зв’язки виборчої кампанії Трампа з Росією.

“Після спалаху української кризи 2014 року рейтинги США як країни та самого президента Обами (в Росії) різко впали. Але з 2015, коли центр востаннє проводив опитування в Росії, схвальні оцінки США там стали більш поширені. Президента Трампа в Росії розглядають більш позитивно, ніж будь-кого з двох його попередників”, - йдеться у висновках Pew Research Center.

Натомість переважна більшість глобальних респондентів назвали нового американського керівника зверхнім, нетерпимим і небезпечним.

55% погодилися, що Дональд Трамп потужний лідер і 39% назвали його харизматичним, але дуже мало людей вважають, що теперішній американський керівник дбає за звичайних людей, чи є достатньо кваліфікованим.

Вперше за історію досліджень міжнародної громадської думки більшість канадців більше не вважають Америку позитивною силою у світі.

89% британців вважають Трампа зверхнім, 77% нетерпимим і 69% небезпечним.

Найбільш негативно на США зараз дивляться у Німеччині (62% негативно), Іспанії (60%) та Нідерландах (59%).

Попри падіння рейтингів прихильності до США у більшості країн світу вважають, що двосторонні відносини з Америкою залишаться незмінними.

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