Проти Трампа і Джуліані подали федеральний позов про підбурювання до повстання

Конгресмен-демократ Бенні Томпсон у вівторок подав позов проти колишнього президента Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень в Капітолії 6-го січня цього року.

Томпсон виступив спільно із впливовою американською організацією захисту громадянських прав NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення). Як повідомляє видання The New York Times, очікується, що у наступні тижні до позову приєднаються інші законодавці-демократи.

"Позов твердить, що пан Трамп та пан Джуліані порушили закон щодо Ку-Клукс-Клану (расистська насильницька організація у США - прим. ГА), статут від 1871-го року, який включає захист від насильницьких змов, які заважають конституційним обов'якам Конгресу", - пише видання.

Томпсон, демократ, який очолює Комітет з внутрішньої безпеки Палати представників США, подав позов в окружному суді у Вашингтоні.

«Заколот став результатом ретельно спланованого плану Трампа, Джуліані і екстремістських груп, таких як Oath Keepers і Proud Boys, які керувалися спільною метою - зупинити сертифікацію результатів голосування Колегії вибірників шляхом залякування, утисків і загроз», - йдеться в заяві юристів.

Видання The New York Times наводить реакцію захисту Трампа на позов. Так повідомляється, що радник Трампа Джейсон Міллер заявив, що Сенат виправдав екс-президента за звинуваченням у підбурюванні до повстання.

“Президент Трамп не планував, не створював і не організовував заворушення 6-го січня на Еліпсі (територія поблизу Білого дому на Національній Алеї у Вашингтоні - прим. ГА). Президент Трамп не підбурював, і не змовлявся з метою підбурення насильства в Капітолії 6-го січня", - наводить слова Міллера видання.

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