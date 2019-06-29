Трамп назвав "жахливим" екс-президента США, який заявив, що він отримав посаду завдяки Росії

Отримав посаду, бо росіяни втрутились

Президент США Дональд Трамп назвав екс-президента Джиммі Картера "забутим президентом" у відповідь на зроблену Картером напередодні заяву про те, що Трамп завдячує своїм президентством втручанню Росії.

"Він хороша людина. Він був жахливим президентом", - відзначив Трамп, як повідомляє Fox News.

Напередодні екс-президент США Джиммі Картер висловив переконання, що Дональд Трамп програв вибори президента у 2016-м році, але "отримав посаду, бо росіяни втрутились". Картер не навів доказів своїх тверджень і зазначив, що міра російського втручання "досі не була виміряна".

У відповідь на уточнююче запитання, чи вважає Картер Трампа "нелегітимним президентом", Картер відповів ствердно.

Він ніби забутий президент. І я розумію, чому вони так кажуть. Він не був хорошим президентом

У відповідь Дональд Трамп заявив, що "кожному зрозуміло", що він переміг "не завдяки Росії, а задяки собі самому".

"Я вів виборчу кампанію краще, розумінше та доклав більше зусиль ніж Гілларі Клінтон", - заявив Трамп.

"Його нещадно критикували. Мені шкода було, бо якщо подивитись на історію, його власна партія по суті... він ніби забутий президент. І я розумію, чому вони так кажуть. Він не був хорошим президентом", - заявив Трамп.

Розвідувальні служби США заявили у 2017-му році, що уряд Росії цілеспрямовано сприяв Трампу під час виборів президента 2016-го року, і спрямовував зусилля проти його конкурента на виборах, демократки Гілларі Клінтон. Водночас слідство незалежного прокурора США Роберта Мюллера дійшло висновку про відсутність доказів протизаконних дій штабу Трампа, змови з урядом Росії.

Розвідувальні служби США не аналізували, чи втручання Росїі у вибори вплинуло на їх результат, або сприяло перемозі Дональда Трампа. Досі невідомо про докази, які б свідчили про те, що втручання вплинуло на підрахунок голосів на виборах.

Дивіться також: В Україну вирушили контейнери з медичним обладнанням, яке зібрали активісти у США