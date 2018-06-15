"Щоб ядерна бомба не знищила Вашу родину" - Трамп пояснив, чому лагідний до Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що його заяви про стан прав людини у КНДР продиктовані бажанням уникнути загрози ядерної війни. Про це президент США Дональд Трамп заявив, спілкуючись з пресою у п'ятницю.

"Знаєте чому? Тому, що я не хочу стати свідком того, як ядерна зброя знищить Вас та Вашу родину", - сказав президент США журналістці, яка запитала його про те, чому він "захищає" КНДР у питанні прав людини.

Знаєте чому? Тому, що я не хочу стати свідком того, як ядерна зброя знищить Вас та Вашу родину

"Я хочу мати хороші стосунки з КНДР. Я хочу хороших відносин із багатьма іншими країнами. Якщо ви чесні - а більшість з вас нечесні - то згадаєте, що коли я розпочав роботу вважалось, що між США та КНДР мабуть буде війна. Якби це сталося, загинули би мільйони людей. Дехто говорить про сотні тисяч загиблих. Але у самому Сеулі, який знаходиться за 50 кілометрів від кордону, живе 28 мільйонів людей. У разі війни загинуло б 30-40-50 мільйонів. Хто знає, що сталося б. Я успадкував таку ситуацію, яка мала бути вирішена задовго до мого приходу до влади", - сказав президент США.

Критики президента Трампа у США та світі применшили значення саміту між ним та лідером КНДР Кім Чен Ином, вказавши, що підписана за наслідками саміту угода не закріпила жодних забов'язань з боку КНДР, але по факту надала режиму Кім Чен Ина додаткову легітимність за рахунок самого факту зустрічі із президентом США.

У відповідь на це, Трамп заявив, що навпаки Кім Чен Ин зробив чимало поступок США, а сам Трамп всьго лишень зустрівся із ним, не зробивши жодних кроків.

Якщо ви чесні - а більшість з вас нечесні - то згадаєте, що коли я розпочав роботу вважалось, що між США та КНДР мабуть буде війна

Трамп звернув увагу на те, що КНДР протягом певного часу не проводить ракетних випробувань, ядерних тестів та ракетних пусків у бік Японії. Президент також наголосив, що КНДР передала США рештки американських військовослужбовців, які загинули під час війни на Корейському півострові.

Трамп також сказав, що підписана угода закріпила денуклеаризацію.

Раніше у п'ятницю сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем підтримав переговірну тактику президента США, заявивши, що якщо Трамп вважає, що з Кім Чен Ином працюють лестощі, то нехай вживає лестощі для досягнення мети.

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