Трамп заявив, що працює із іншими країнами над доставкою до них вакцин, але американці є пріоритетом

Про це президент США Дональд Трамп розповів у ході саміту з питань вакцинації від COVID-19, який напередодні відбувся у Білому домі.

"Ми дуже тісно працюємо із іншими країнами. Включно із тим, щоб якнайшвидше доправити вакцину до інших країн. Це дуже важливо. Ми працюємо із світом", - заявив президент США. При цьому він відзначив, що забезпечення громадян США вакциною є пріоритетом.

У вівторок президент США підписав указ щодо пріоритетності поставок вакцини американцям перед тим, як її отримають інші країни. CNN назвав указ "переважно символічним".

"Неочевидно, чи може Трамп використати Закон США про військове виробництво для того, щоб примусити компанії забезпечити американців вакциною перед іншими країнами", - відзначає матеріал цього ЗМІ.

Трамп можливо мав на увазі дії уряду США із поширення вакцини, коли відзначив у записі у Twitter в середу, що він "любить Німеччину" і "вакцини в дорозі".

У ході свого виступу Трамп також наголосив на тому, що його критики вважали розробку та затвердження вакцини до кінця 2020-го року неможливими.

ЗМІ відзначають, що на заході організованому Трампом були відсутні представники компаній-виробників вакцин, а дії його адміністрації раніше поставили США у невигідне становище щодо придбання додаткової кількості вакцин від компанії Pfizer. Як повідомляє британське видання The Guardian, у вівторок Скотт Готтліб, член наглядової ради Pfizer та колишній американський урядовець заявив, що адміністрація Трампа навесні відхилила пропозицію компанії замовити додаткові дози вакцини на додачу до 100 мільйонів закладених в угоду між урядом США та компанією.

"Чому адміністрація Трампа відхилила нагоду придбати більше вакцини від Pfizer. Чим вони керувались? Мене дивує наскільки це нерозумно", - твітує Моллі Йонг-Фаст, редактор видання The Daily Beast.

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