Трамп відмовився від участі у відкритті нового посольства США у Лондоні

Президент Дональд Трамп скасував візит до Лондона, в ході якого він мав відкрити нову будівлю американського посольства у найближчі тижні.

“Причина, через яку я скасував поїздку до Лондона, полягає у тому, що я не великий прихильник рішення адміністрації Обами продати “за горішки” можливо найкраще розташоване і найгарніше посольство в Лондоні, щоб побудувати нове у віддаленому місці за 1,2 млрд доларів...”, - написав Трамп у Twitter у четвер увечері.

Але згідно з офіційною інформацією, рішення про перенесення американського посольства у Великій Британії було схвалене за кілька місяців до того, як Барак Обама став президентом у січні 2009 р.

Адміністрація Джорджа Буша (молодшого) у жовтні 2008р. оголосила, що посольство й консульство США вирішили перенести, щоб покращити безпеку будівлі.

Згідно з повідомленнями, побудова нового посольства на південному березі Темзи була повністю фінансована з коштів від продажу старої нерухомості в британській столиці.

Старий будинок в історичному центрі Лондона купила інвестиційна компанія з Катару, яка планує перетворити його на розкішний готель.

Нову будівлю називають фортецею в кварталі з багатьма престижними іншими новобудовами.

Американське посольство у Лондоні оголосило, що почне приймати відвідувачів на новій адресі з 16 січня 2018р.

Плановані протести

Тим часом британська преса стверджує, що причиною скасування візиту американського президента стали побоювання масових протестів у Лондоні.

Низка організацій в країні налаштовувала своїх активістів скористатися нагодою, що висловити незгоду з політикою Дональда Трампа.

Групи парламентарів заявляли про наміри перешкоджати планованому виступу американського президента в британському парламенті.

Прем’єр-міністр Тереза Мей рік тому запросила Трампа приїхати у Лондон з державним візитом, але дата візиту досі офіційно не оголошена.

Уряд Мей докладає значних зусиль до збереження і розвитку тісних відносин зі Сполученими Штатами, сподіваючись на швидке укладення торговельної угоди, яка окреслюватиме умови співпраці двох країн після виходу Британії з ЄС навесні 2019 року.

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