Керівник впливового американського аналітичного центру допоміг Полу Манафорту виступати за його проросійського клієнта з України Віктора Януковича, повідомляє видання The Daily Beast. Про це стало відомо з електронного листа Манафорта, надісланого 21 квітня 2013 року, який у п'ятницю був оприлюднений у федеральному суді США командою спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Науковий співробітник Метью Рожанський очолює позапартійний аналітичний заклад центр Kennan Institute, Wilson Center, який зосереджується на американських відносинах із Росією та Україною. Wilson Center, який Конгрес заснував 50 років тому, вважається одним із найвпливовіших аналітичних центрів у Вашингтоні.

У своєму електронному листі Манафорт заявив, що один із наукових співробітників Kennan Institute координував із ним авторську колонку про Віктора Януковича. Колонка Рожанського під назвою «Чи використає Україна свій шанс із ЄС?» була опублікована в блозі CNN Global Public Square.

У статті обговорювалося помилування Януковичем Луценка та зазначалося, що продовження ув'язнення Тимошенко перешкоджатиме зусиллям України щодо інтеграції з Європою. Рожанський також закликав Януковича звільнити її, в той же час висловлюючи похвалу його уряду за «широкий спектр реформ».

Представник Wilson Center представив наступну заяву The Daily Beast: «Метью Рожанський з Wilson Center, є одним із провідних експертів країни щодо Росії, України та регіону, а також очолює Kennan Institute, центру, який відданий покращенню американського розуміння колишнього Радянського Союзу через дослідження та обмін. Ця стаття і вся робота Центру є результатом самостійної думки та аналізу».

Під керівництвом Рожанського Kennan Institute зіткнувся з критикою. Колишні українські випускники програм Центру написали відкритого листа в лютому цього року, критикуючи Рожанського і назвавши його організацію «невільним інструментом політичного втручання Росії».

У листі зазначалося, що Інститут виступив організатором концерту музикантів, які хвалили приєднання Криму до Росії, та нагородили мільярдера, голову «Альфа-банку» Петра Авена. Інститут пізніше закрив свій київський офіс.

Концерт друзів Путіна зібрав аншлаг у Вашингтоні

«Голос Америки» повідомляв про те, як поважні американські установи, в тому числі Kennan Institute, разом із посольством Російської Федерації, організували концерт пропутінських музикантів у Вашингтоні. Під час протесту на концерті заарештували українську активістку Олексу Чопівську.

Закриття Офісу Інституту Кеннана в Києві

«Голос Америки» також розповідав про закриття офісу Kennan Institute​ в Києві та пояснював, чому розгорівся конфлікт і якими будуть наслідки для української науки.

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