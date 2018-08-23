Американці повстали би проти політично мотивованого імпічменту Трампа - адвокат президента США

Адвокат президента США Дональда Трампа, колишній американський прокурор, екс-мер міста Нью-Йорк Руді Джуліані заявив, що імпічмент Дональда Трампа за політичними мотивами викликав би повстання американського народу. Про це повідомляє британський канал Sky News.

Оголосити імпічмент йому можна лише за політичними причинами і американці повстали би проти цього

Джуліані заявив, що імпічмент Трампа можливий лише з політичних причин, бо жодних інших причин для цього немає.

"Оголосити імпічмент йому можна лише за політичними причинами і американці повстали би проти цього", - наводить слова Джуліані Sky News.

Президент США Дональд Трамп наполягає, що розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера керується політичними мотивами і покликане дискредитувати його перемогу на виборах США. При цьому президент звертає увагу на те, що слідство досі не навело доказів "змови" виборчого штабу Трампа із урядом Росії, підозри щодо якого стали відправною точкою розслідування, а висунуті слідством звинувачення (включно з тими, які вже закінчились визнаннями провини, або судовими вироками - прим. ГА) жодним чином не пов'язані із Росією тощо.

У ЗМІ США також поширена думка, що Мюллер переслідує мету здобути докази правопорушень з боку Трампа у будь-яких сферах, якщо навіть ті не пов'язані із Росією.

Опитування громадської думки дають суперечливу картину ставлення американців до Трампа. Він користується стабільною і високою підтримкою серед виборців - членів Республіканської партії і лишається надзвичайно непопулярним серед демократів. Значна частина американців підтримують роботу спеціального прокурора Мюллера і вважають, що ЗМІ є упередженими у своєму ставленні до Дональда Трампа.

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