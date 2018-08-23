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Трамп звинуватив свого колишнього адвоката у брехні заради поблажки від прокурорів

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп

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Президент США заперечив свою провину і звинуватив Коена у вигадуванні історій

Президент Дональд Трамп применшив важливість своїх робочих відносин із його колишнім адвокатом Майклом Коеном в інтерв'ю програмі “Fox and Friends”. Трамп стверджує, що його колишній адвокат працював на нього лише неповний робочий день та зараз розповідає "неправду" лише щоб зменшити своє покарання.

І я бачив це багато разів. Багато моїх друзів брали участь у подібному. Це називають інформаторством і таке інформаторство має бути незаконним
Президент США Дональд Трамп​

"Якщо хтось обманює банк і йому можуть дати за це 10 або 20 років у в'язниці, але він може сказати щось погане про Дональда Трампа і цей термін відповідно до угоди зі слідством зменшиться до двох або трьох років, то, справедливо кажучи, більшість на це погодиться", - говорить Трамп.

"І я бачив це багато разів. Багато моїх друзів брали участь у подібному. Це називають інформаторством і таке інформаторство має бути незаконним", - додає президент.

За словами Трампа, Майкл Коен вигадує історії про нього, зокрема, про участь Трампа у виплаті компенсації двом жінкам за мовчання, які нібито мали відносини із президентом.

Деякі представники Демократичної партії в Конгресі заявили про можливість імпічменту після того, як колишній юрист президента Трампа Майкл Коен надав свідчення про можливу співучасть Трампа в порушеннях закону і приховуванні правопорушень, які, зокрема, стосувались зловживань з коштами пожертв на політичну кампанію.

Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу

За інформацією AP, поза лаштунками Трамп висловив стурбованість і розчарування в тому, що людина, яка тісно знайома з його політичними, особистими та діловими стосунками, зараз обернулась проти нього.

Нагадаємо, що, як раніше повідомляв Голос Америки, в тому ж інтерв'ю “Fox and Friends” президент Дональд Трамп заявив, що його імпічмент призведе до "краху" на фондових ринках та в економіці. "Гадаю, всі збідніють", - заявив Трамп.

"Без цього мислення, ви побачите цифри, яким ви не повірите", - наголосив президент. Під час інтерв'ю він також заперечив участь у вчиненні правопорушень і наголосив, що звинувачення, які звучать не становлять "склад злочинів", які передбачають імпічмент.

Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу
Президент США Дональд Трамп​

"Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу", - заявив Трамп. Президент США знову висловив жаль з того приводу, що на його думку, його робота не отримує справедливого висвітлення в пресі.

На брифінгу у Білому домі прес-секретар Сара Сандерс принаймні сім разів наполягала на тому, що Трамп не зробив нічого поганого та не є предметом обвинувачень у кримінальній справі.

Також, у своєму інтерв'ю Трамп стверджував, що виплати з прибутків не були "навіть порушенням кампанії", оскільки згодом він відшкодовував Коену за платежі особисто, а не за рахунок коштів кампанії. Президент наполягав на тому, що він дізнавався про виплати вже після того, як вони були зроблені.

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Що тепер чекає на Дональда Трампа? Відео
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Що тепер чекає на Дональда Трампа? Відео

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