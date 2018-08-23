Трамп звинуватив свого колишнього адвоката у брехні заради поблажки від прокурорів

Президент Дональд Трамп применшив важливість своїх робочих відносин із його колишнім адвокатом Майклом Коеном в інтерв'ю програмі “Fox and Friends”. Трамп стверджує, що його колишній адвокат працював на нього лише неповний робочий день та зараз розповідає "неправду" лише щоб зменшити своє покарання.

І я бачив це багато разів. Багато моїх друзів брали участь у подібному. Це називають інформаторством і таке інформаторство має бути незаконним

"Якщо хтось обманює банк і йому можуть дати за це 10 або 20 років у в'язниці, але він може сказати щось погане про Дональда Трампа і цей термін відповідно до угоди зі слідством зменшиться до двох або трьох років, то, справедливо кажучи, більшість на це погодиться", - говорить Трамп.

"І я бачив це багато разів. Багато моїх друзів брали участь у подібному. Це називають інформаторством і таке інформаторство має бути незаконним", - додає президент.

За словами Трампа, Майкл Коен вигадує історії про нього, зокрема, про участь Трампа у виплаті компенсації двом жінкам за мовчання, які нібито мали відносини із президентом.

Деякі представники Демократичної партії в Конгресі заявили про можливість імпічменту після того, як колишній юрист президента Трампа Майкл Коен надав свідчення про можливу співучасть Трампа в порушеннях закону і приховуванні правопорушень, які, зокрема, стосувались зловживань з коштами пожертв на політичну кампанію.

Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу

За інформацією AP, поза лаштунками Трамп висловив стурбованість і розчарування в тому, що людина, яка тісно знайома з його політичними, особистими та діловими стосунками, зараз обернулась проти нього.

Нагадаємо, що, як раніше повідомляв Голос Америки, в тому ж інтерв'ю “Fox and Friends” президент Дональд Трамп заявив, що його імпічмент призведе до "краху" на фондових ринках та в економіці. "Гадаю, всі збідніють", - заявив Трамп.

"Без цього мислення, ви побачите цифри, яким ви не повірите", - наголосив президент. Під час інтерв'ю він також заперечив участь у вчиненні правопорушень і наголосив, що звинувачення, які звучать не становлять "склад злочинів", які передбачають імпічмент.

Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу

"Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу", - заявив Трамп. Президент США знову висловив жаль з того приводу, що на його думку, його робота не отримує справедливого висвітлення в пресі.

На брифінгу у Білому домі прес-секретар Сара Сандерс принаймні сім разів наполягала на тому, що Трамп не зробив нічого поганого та не є предметом обвинувачень у кримінальній справі.

Також, у своєму інтерв'ю Трамп стверджував, що виплати з прибутків не були "навіть порушенням кампанії", оскільки згодом він відшкодовував Коену за платежі особисто, а не за рахунок коштів кампанії. Президент наполягав на тому, що він дізнавався про виплати вже після того, як вони були зроблені.

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