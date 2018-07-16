Перед переговорами з Путіним Трамп звинуватив Сполучені Штати у поганих відносинах з Росією

Президент США Дональд Трамп поклав на свою країну відповідальність за поганий стан відносин з Росією і знову поскаржився на розслідування звинувачень про російське втручання в американські вибори 2016 року.

“Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатьом рокам нерозумності і дурості Сполучених Штатів, а тепер ще й через підтасоване полювання на відьом!”, - написав він у Twitter у понеділок за лічені години до першого двостороннього саміту з президентом Путіним у Гельсінкі.

Зустріч у Фінляндії затьмарена щораз гучнішими звинуваченнями, що Владімір Путін ймовірно знав про намагання російських спецслужб впливати на результати американських президентських виборів.

Лише трьома днями раніше спеціальний прокурор Роберт Мюллер оприлюднив імена 12 службовців російської розвідки, звинувачених у втручаннях у виборчу кампанію.

Президент Трамп в іншому дописі перед фінським самітом, докоряє президентові Обамі, стверджуючи, що коли “його поінформували з ФБР про втручання Росії, то він (Обама) сказав, що такого не могло бути, що це незначна справа і не зробив нічого з цього приводу”.

Президент Трамп закінчив ранковий допис думкою, що проблема виникла лише тоді, коли саме він переміг на виборах, а не Гілларі Клінтон, і тому це стало “великою справою й підтасовним полюванням на відьом”.

“Я можу”, - відповів Трамп в інтерв’ю у неділю на запитання, чи проситиме він у Путіна видачі підозрюваних, але одразу додав, що “не думав про це”.

Російський президент завжди заперечував причетність його країни до втручань, і Дональд Трамп раніше казав, що вірить йому попри висновки американських спецслужб.

“Низькі очікування” і великі побоювання

Переговори президента Трампа з президентом Путіним не мають окреслених завдань, і американський керівник напередодні сказав, що він не має великих очікувань від зустрічі, але припустив, що “можливо, щось добре” із саміту буде.

Тема України та війни в Сирії, а також питання обмеження ядерних озброєнь та інші міжнародні проблеми називалися серед ймовірних питань переговорів.

Президенти мають зустрічатися наодинці і, як повідомляють, навіть помічники й радники брати участі у тій розмові не будуть - лише два перекладачі.

Саміт у столиці Фінляндії позначений кількатисячними демонстраціями протесту, учасники яких у неділю тримали гасла: “Диктаторів не вітаємо”, “Трамп - сатана для довкілля” і “Припиніть убивати журналістів”.

Найбільша фінська газета Helsin Sanomat оплатила наочну рекламу в місті, намагаючись наголосити двом президентам на важливості свободи преси.

Уздовж маршруту з аеропорту до місця саміту - президентського палацу в Гельсінкі написи нагадують, що “Трамп називає медія ворогом народу”, і що “Путін закрив найбільшу російську новинну агенцію”.

Раніше Helsin Sanomat надрукувала відкритого листа із застереженнями стосовно політики президента Трампа і президента Путіна в їхніх країнах.

“Фіни давно стурбовані розвитком подій в Росії. Сусідня з нами країна, схоже, обрала політику виставляння національної сили і престижу вище демократії і громадянських свобод”, - йдеться у листі.

“Важко зрозуміти факт, що президент Трамп погрожує і залякує дружні країни, при цьому тепло висловлюючись про авторитарних лідерів, навіть про таких тиранів як Кім Чен Ин у Північній Кореї”, - пишуть автори.

Лист завершений твердженням, що “погіршення взаємин США і Росії нікому не приносить користі. Тому саміт в Гельсінкі важливий, попри усі труднощі”.

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