Низку штатів у США охопили протести - одна людина загинула, є руйнування бізнесів, підпали

В Детройті, штат Мічиган, під час акції протестів загинула людина. Коли до групи протестувальників наблизилась машина, з неї було зроблено постріли в сторону учасників протесту. В результаті пострілів загинув 19-річний чоловік, повідомляє поліція Детройта.

Вдень акція протесту відбувалась відносно спокійно, але напруга зросла під вечір. Поліцейського в Детройті ушпиталили після того, як його було поранено кеменем, що жбурнув хтось із протестувальників. Дев‘ятеро протестувальників було заарештовано. Поліція повідомила, що семеро з заарештованих не були з Детройта.

Протести проти брутальності поліції поширились США після смерті Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після того, як поліцейський тиснув ногою на шию лежачого Флойда. Відео цього облетіло весь світ і викликало обурення.

В Міннесоті, де стався цей інцидент, мирні протести переросли у насильницькі акції - багато бізнесів, машин було підпалено, згорів також поліцейський відділок. Губернатор штату Тім Уолц заявив про складнощі у підтримуванні порядку, пише Голос Америки.

«Ми не можемо заарештувати людей через масштаб та динаміку, - уважив він. - В бік наших представників проводяться постріли».

Пентагон наказав привести до готовності декілька підрозділів Сухопутних сил США для можливого розміщення в Міннеаполісі



Штат запросив Національну Гвардію для заспокоєння протестів. Щонайменше 500 представників Нацгвардії було спрямовано до Міннеаполіса та сусіднього до нього Сент-Пола. Станом на неділю в штаті буде 1700 представників Нацгвардії, заявив генерал-майор Йон Єнсен з Нацгвардії Міннесоти. Це стане найбільшим розміщенням правоохоронців в історії штату, повідомляє TheWashington Post.

АР повідомляє, що Пентагон наказав привести до готовності декілька підрозділів Сухопутних сил США для можливого розміщення в Міннеаполісі.

Мирні протести в Портленді, штат Орегон, набули ознак насильства через декілька годин після того, як протестувальники зайняли поліцейський департамент і підпалили його. Протестувальники також пошкодили магазини, провели інші підпали, жбурляли предмети в поліцію.

В американській столиці, Вашингтоні, протести поблизу Білого дому спонукали посадовців закрити доступ до будівлі. За повідомленнями журналістів, деякі протестувальники розмальовували будівлі, повідомлено також про сутичку з Секретною службою.

В Лос-Анджелесі поліція оголосила зібрання незаконним після того, як протестувальники розтрощили вітрини магазинів і заблокували шосе.

В Атланті, штат Джорджія,відбулось протистояння поліції та сотень протестувальників біля штаб-квартири CNN. Деякі з них кидали пляшки з водою в поліцію і скандували: «Звільняйтесь з роботи». Губернатор ввів надзвичайний стан у штаті і запросив Національну гвардію.

Протести також відбулись в Ласка-Вегасі, штат Невада, Г‘юстоні, штат Техас, де зростав Флойд.

В Міннеаполісі, де загинув Джордж Флойд, було заарештовано поліцейського Дерека Шовіна, який, як видно з відео, тримав коліно на шиї Флойда. Шовіну висунуто звинувачення у вбивстві.

Родина Флойда відреагувала на висунуті звинувачення проти Шовіна, заявивши, що потрібні більш жорсткі заходи.

Смерть Флойда показує, що «ми в цій країні не вирішили питання рас і не забезпечили повагу до цінності життя афроамериканців в Міннеаполісі»

«Арешт колишнього поліцейського Міннеаполіса - запізнілий крок у вірному напрямку до справедливості. Ми очікуємо на висунення йому звинувачень у вбивстві першого ступеня. І ми хочемо, щоб заарештували інших поліцейських. Ми закликаємо владу переглянути звинувачення, щоб вони відповідали справжній мірі провини цього поліцейського», - заявив представник родини.

Деррік Джонсон, президент найдавнішої групи з захисту прав людини у США NAACP сказав Голосу Америки, що смерть Флойда показує, що «ми в цій країні не вирішили питання рас і не забезпечили повагу до цінності життя афроамериканців в Міннеаполісі». Він сказав, що потужні протесті є «способом для громадян цієї країни висловити незадоволення тим, як дотримуються справедливості» і зазначив, що його організація «абсолютно проти насильства, яке нічого не вирішує».

Президент Трамп заявив у п‘ятницю, що спілкувався з сім‘єю Флойда і висловив співчуття. Під час події в Білому домі Трамп наголосив, що «ми не можемо дозоволити», щоб демонстрації в Міннеаполіса «далі спустились в неправову анархію та хаос».

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