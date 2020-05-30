Президент Трамп: дії Секретної служби проти протестувальників були не лише професійні, але й дуже круті

Президент США розкритикував протестувальників у столиці Вашингтона, через яких Білий дім частково був заблокований для проведення заходів безпеки.

У низці твіттер-повідомлень у суботу Дональд Трамп відзначив також роботу Секретної служби за захист Білого дому від протестувальників.

30 травня вранці демонстранти зібралися у столиці США, поблизу Білого дому. Вони поламали паркани неподалік президентської адміністрації і скандували гасла на захист чорношкірого населення, проти насильства з боку правоохоронців та критикували президента Дональда Трампа.

Президент написав у Твітері, що Секретна служба “дозволила їм кричати та нарікати, скільки їм хочеться”. Але якби хтось захопився і вийшов за межі, їх би швидко зупинили, додав глава держави.

Зокрема, Дональд Трамп зазначив, що якби протестувальники перетнули огорожу Білого дому, їх би зустріли “найжорстокіші собаки і найзловісніша зброя, яку я коли-небудь бачив”.

Президент Трамп написав, що дії Секретної служби були “не лише професійні, але й дуже круті”.

“Я був всередині, бачив кожен крок, і відчував себе у безпеці”, - додав Дональд Трамп.

У іншому своєму повідомленні американський президент висловив сумнів, що учасники протестів мають щирі наміри.

“Так звані “протестувальники” поблизу Білого дому, якими професійно управляють, практично не мають до діла з пам’яттю про Джорджа Флойда. Вони перебувають там, щоб завдати шкоди. Секретна служба легко з ними впоралась”, - написав у Твіттері Дональд Трамп.

Пізніше в суботу Дональд Трамп зустрівся із журналістами і закликав до припинення насильства, “щоб американці могли вшанувати пам'ять Джорджа Флойда”.

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти.

Поліцейський, який заарештував Флойда, під час захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого про те, що йому бракує повітря. Наразі поліцейського заарештували за звинуваченням у вбивстві.

Смерть чорношкірого чоловіка у поліцейському відділку спричинила хвилю масових протестів проти насильницьких дій правоохоронців щодо чорношкірого населення. Cпочатку у Міннеаполісі, пізніше - у інших містах США, люди на вулицях вигукували гасла на кшталт “життя чорних має значення”.

Для заходів безпеки у Вашингтоні, Атланті та Міннеаполісі сили Національної гвардії ввели у режим готовності.

Раніше президент Трамп називав протестувальників у Міннеаполісі “бандитами” (thugs - ред.) і погрожував розв'язати проти них стрілянину.

У столиці Дональд Трамп звинуватив міську голову Вашингтона (яка є демократкою) за те, що вона не дозволила місцевій поліції втрутитися у ситуацію з протестувальниками.

У відповідь мер столиці Мюріель Баузер заявила: “Поки він ховається за парканом наляканий і самотній, я мирно стою з людьми, відстоюючи право за Першою поправкою Конституції, після смерті Джорджа Флойда і сотень років інституційноо расизму. Там немає злих собак і зловісної зброї. Там є лише переляканий чоловік”.



Наразі Дональд Трамп залишив Білий дім і відбув у Флориду, на мис Канаверал, звідки у суботу успішно запустили в космос ракету Falcon-9.

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