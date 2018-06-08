Трамп виступив на підтримку повернення Росії до G7

Президент Трамп заявив, що Росія повинна брати участь у зустрічах держав «Великої сімки».

Про це він сказав перед відбуттям з Білого дому на авіабазу «Ендрюз», звідки літак президента відлетів до Канади, де 8 і 9 черавня проходитиме саміт G7.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до складу «Сімки» входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція і Японія.

У відповідь на запитання, чи він збирається покинути саміт G7 ще до його завершення в суботу, президент Трамп сказав, що може виїхати дещо раніше, але поки що не знає. Президент з Канади летить у Сінгапур, де 12 червня відбудеться його саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином.