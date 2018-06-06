На Трампа чекає складний саміт G7

"Президент Трамп увійде до лігва левів, коли зустрінеться з розгніваними лідерами країн "Групи семи" на саміті", - пише The Hill, коментуючи підготовку до саміту G7, який має відбутись цими вихідними.

"На Трампа очікує вогняна буря критики через його рішення ввести проти цих країн митні тарифи на сталь та алюміній", - йдеться в статті.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила 6 червня, що вона очікує на "гостру дискусію" на саміті G7, з огляду на розбіжності у поглядах з президентом Трампом з питань торгівлі, зміни клімату та безпеки, повідомляє Reuters.

Зустріч лідерів G7 – групи, що об’єднує основні індустріалізовані демократичні країни, має розпочатись в Канаді в п’ятницю.

"Вважаю, всім відомо, що там будуть важкі обговорення, адже на самітах G7 йдеться про світову економіку, торгівлю, захист клімату, розвиток та міжнародну політику", - наголосила Меркель, виступаючи в парламенті за два дні до саміту.

Трамп вислухає багато чого від союзників США, сказав Білл Рейнш, аналітик американського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) в коментарі для The Hill. "Гадаю, що вони вкажуть йому на загальну картину і, що він загрожує багатосторонній торговельній системі, він зловживає концепцією національної безпеки...", - заявляє Рейнш.

Трамп прибуде на саміт з непевною підтримку власної партії в Конгресі, де парламентарі докладають зусиль, щоб зменшити вплив президента на митну політику.

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"Конституція надає Конгресу повноваження в сфері торгівлі, тому які питання можуть викликати дії з виконання Конгресом конституційних повноважень", - зазначає сенатор- республіканець Пет Тумі, який виступає з критикою митної політики Трампа.

Інші сподіваються, що Трамп відмовиться від митних тарифів, коли здобуде поступки від торговельних партнерів США.

"Я раніше казав, що введення тарифів на це і інше не є справжньою відповіддю. Вважаю, справжня відповідь для всіх, хто знається на торгівлі, це те, що в торгівлі важливі переговори", - сказав сенатор-республіканець Ричард Шелбі.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем стверджує, що така тактика може допомогти США виправити несправедливості у торговельній політиці союзників США, такі, наприклад, як різниця в тарифах ЄС та США на імпортні автомобілі.

"Гадаю, митні тарифи на сталь є дуже широкими, тарифи на алюміній є дуже широкими, вони зашкодять нам і нашим союзникам, але якщо це спрямовано на кращу відповідність, то ми робимо правильно", - сказав сенатор The Hill.

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