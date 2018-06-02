У США заговорили про підготовку до можливого саміту президента Трампа з Путіним

Білий дім планує можливий саміт президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на інформацію у виданні The Wall Street Journal.

Цитуючи неназваного чільного представника адміністрації США, WSJ повідомляє, що над організацією такого саміту працює посол США в Росії Джон Гантсман, який цими днями перебуває у Вашингтоні.

Як пише The Wall Street Journal, на порядку денному будь-якої зустрічі двох президентів, як очікують, стоятимуть питання Сирії, України і контролю за ядерною зброєю, а метою можливого саміту було б подолання давніх розбіжностей.

За даними авторів статті Бретта Форреста та Пітера Ніколаса, які посилаються на джерела, знайомі з цими заходами, підготовка до саміту нині перебуває на дуже ранньому етапі, беручи до уваги що ще не встановлено ні дати, ні місця, де така зустріч може відбутися. Автори також зазначають, що її можуть іще відкласти залежно від подій навколо іншого планованого саміту президента Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про можливість такого саміту Трампа з Путіним заговорили ще в березні, коли, за повідомленнями, американський керівник запросив російського президента приїхати до США з візитом, але відтоді ні про які практичні кроки до цього не повідомляли.

Якщо цей саміт відбудеться, він стане третьою зустріччю двох керівників. Вони вже зустрічалися двічі у 2017 році за лаштунками великих міжнародних зібрань ‒ самітів G20 в липні й листопаді.

США і Росія мають протилежні чи вкрай розбіжні погляди з багатьох питань світової політики, серед того й у питанні щодо російської агресії проти України.

WSJ зазначає, що перед відбуттям саміту Трампа і Путіна, ще проходитиме зустріч голови Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Данфорда з російським генералом Герасімовим, увага якої зосереджуватиметься на деескалації конфлікту в Сирії.

Нагадаємо, колишні президенти Джордж Буш-молодший і Барак Обама провели офіційні зустрічі з Путіним через кілька місяців після приходу до влади. Дональд Трамп зайняв посаду президента США понад 16 місяців тому, і формального саміту з російським лідером ще не було.

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