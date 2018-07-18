Трамп гасить хвилю критики у США, стверджуючи, що в Гельсінкі обмовився про Росію

Президент Дональд Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016р.

Я приймаю висновки наших розвідслужб, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце.

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах.

«Від негативної до дуже негативної» – реакція США на заяви Трампа у Гельсінкі. Відео

Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він “не бачить причини”, чому Росія мала б бути відповідальною за втручання.

Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що “не бачить причини, чому б Росія не була відповідально”, за виявлені факти.

Зауваживши, що російське втручання не вплинуло на результати виборів, на яких він переміг, Трамп підкреслив, що він “повністю довіряє і підтримує” розвідслужби своєї країни.

“Я приймаю висновки наших розвідслужб, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце. Це могли бути також інші люди. Є багато інших людей”, - сказав президент репортерам у Білому Домі.

Трамп також пообіцяв, що його адміністрація зробить усе можливе, щоб не допустити будь-яких російських намагань втручатися у вибори американського Конгресу у листопаді.

Відмова Дональда Трампа критикувати Москву за будь-які російські дії, що знову проявилася у Гельсінкі, викликала гостру критику чільних законодавців від Республіканської і від Демократичної партії.

Особливе обурення спричинило те, що виглядало у Гельсінкі, як готовність американського лідера більше вірити керівнику чужої країни, а не своїм державним службам.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене одразу після гельсінгської прес-конференції, виявило, що 55% зареєстрованих американських виборців засуджували те, як Трамп веде справи з Росією і лише 37% схвалювали.

Дональд Трамп не скористався можливістю саміту, щоб прилюдно скритикувати Путіна за дії російського уряду, які спричинили чинні міжнародні санкції стосовно Росії, включно з масовим висланням дипломатів з багатьох країн.

Американський президент не згадав російську агресію щодо України і захоплення Росією Криму, але перед самітом у дописі в Twitter звинуватив США у “нерозумності й дурості”, які на його думку стали причиною поганих відносин Вашингтона з Москвою.

Саміт у Фінляндії відбувався за день до четвертої річниці збиття над Україною малазійського авіалайнера рейсу MH17, що за твердженнями міжнародного слідства стало результатом застосування російської ракети, переправлення через контрольовану Росією ділянку кордону.

За кілька днів до саміту у Великій Британії загинула жінка, уражена нервово-паралітичною отрутою “Новічок”, що була, як каже британський уряд, застосована при спробі вбивства колишнього російського військового розвідника Скрипаля та його доньки у березні в Солсбері.

Дональд Трамп і Владімір Путін провели приблизно двогодинну розмову у Гельсінкі без участі офіційних представників, чи помічників, а лише зі своїми перекладачами.

Російська преса та представники політичних кіл назвали саміт перемогою Путіна у намаганнях покласти край намаганням Заходу тиснути на Росію.

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