Трамп мав п’ять нагод притягнути Путіна до відповідальності і змарнував їх – Vox

Трамп занизив очікування вже у вступній заяві

На початку прес-конференції Трамп зробив невпевнену заяву, що він «безпосередньо звертався до президента Путіна з питанням про втручання Росії у вибори США» під час зустрічі політиків віч-на-віч.

Президент Путін хоче сприяти вирішенню цього питання (розслідування втручання у вибори - ред ГА), бо воно його турбує. У нього є цікава ідея - заявив Трамп​

Трамп додав, що в розмові «цьому питанню присвятили багато часу. Президент Путін хоче сприяти вирішенню цього питання, бо воно його турбує. У нього є цікава ідея».

Здається, президент США мав на увазі пропозицію Путіна надати Вашингтону російських фахівців на допомогу у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори в США. Так чи інакше, Трамп не засудив Путіна за його втручання в американську виборчу систему.

Трамп не притягнув Росію до відповідальності за будь-яким з питань

На питання кореспондента агентства Reuters, чи засуджує Трамп Росію за будь-що, президент США дав довгу і ухильну відповідь.

Відчуваю, що і Росія, і США робили помилки. Вважаю, що розслідування російського втручання – катастрофа для нашої країни - додав американський президент.​

«Я думаю, що США були дурні. Думаю, ми всі були дурними. Ми повинні були мати цей діалог давно, до того як я став президентом. Ми всі в цьому винні. Думаю, зараз США йдуть вперед разом із Росією» - заявив Трамп.

«Відчуваю, що і Росія, і США робили помилки. Вважаю, що розслідування російського втручання – катастрофа для нашої країни» - додав американський президент.

Репортер спитав Путіна, чому американці мають йому повірити. Трамп відповів замість нього.

Пізніше репортер спитав російського президента, чому, на його думку, американці і Дональд Трамп мають повірити в те, що Росія не втручалась у президентські вибори США в 2016 році. Замість Путіна відповів американський президент.

Я не знав президента (Путіна – ред. ГА). Ні з ким не було змови - заявляє Дональд Трамп​

Спочатку Трамп заявив, що він виграв на президентських перегонах «зі значною перевагою». «Це була добра битва. Ми зробили чудову роботу» - сказав Трамп.

Після цього Трамп почав спростовувати допомогу росіян в його перемозі на виборах. «Я не знав президента (Путіна – ред. ГА). Ні з ким не було змови. Кожного разу, коли ми чуємо про цих 12, або 14 – це ні про що не говорить, більше того, вони (розслідування – ред. ГА) визнали, що ці звинувачені не мали зв’язків з моєю кампанією» - заявив президент США.

Трамп вирішив не говорити, що він вірить американській розвідці більше за Путіна

На питання іншого репортера, чи вірить Трамп більше заявам Путіна, що відкидають втручання в американські вибори, чи доказам американської розвідки, президент США згадав про одну з теорій втручання демократів в розслідування.

«Чи дивується хтось, що співробітники ФБР покинули офіс Національного комітету демократів? Мені це було цікаво. Президент Путін сказав, що Росія не втручалась. І я скажу це. Не бачу причин, чому Росії треба було втручатись», - сказав Трамп.

Трамп ще раз засудив розслідування Мюллера

На питання репортера, чи має російський уряд будь-який компромат на президента Трампа чи його сім'ю, російський президент стверджував, що «навіть не знав, що Трамп перебував у Москві» на конкурсі «Міс Всесвіт» у 2013 році. Після цього президент США скористався можливістю ще раз засудити розслідування Мюллера: «Якби якийсь компромат існував, то про нього вже давно було б відомо. Це (розслідування Мюллера – ред. ГА) ганьба для нашої країни. І загалом схоже на полювання на відьом».

Якби якийсь компромат існував, то про нього вже давно було б відомо. Це (розслідування Мюллера – ред. ГА) ганьба для нашої країни. І загалом схоже на полювання на відьом - заявив американський президент​

Нагадаємо, що вчора під час спільної прес-конференції з Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що США та Росія мають «співпрацювати заради спільних інтересів». Він наголосив, що продуктивний діалог між двома країнами піде на «користь всього світу». «Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі», - заявив Дональд Трамп. Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент», - зауважує Трамп.

Путін похвалив Трампа за його зусилля з врегулювання північнокорейського ядерного питання. «Це добре, що проблема Корейського півострова почала поступово вирішуватись», - заявив російський президент.

Відповідаючи на питання журналіста Reuters про Крим, президент Росії заявив, що Трамп дотримується своєї позиції стосовно півострова і не визнає його російським.

«Він називає анексію Криму незаконною. Наша думка з цього питання відрізняється. Ми провели референдум у відповідності до Статуту ООН та міжнародного законодавства», - заявив президент Путін.

Під час виступу на прес-конференції Путін заявив, що питання «так званого російського втручання» в президентські вибори 2016 року підіймалось під час переговорів президентів. «Я повторюю, що Росія ніколи не втручалась і не планує втручатись у внутрішній американський виборчий процес», - заявив російський президент.

За словами американського президента, розслідування російського втручання сильно зашкодило відносинам між США та Росією. Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію і саме тому – я президент» - завив Трамп.

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