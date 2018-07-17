В США говорять про нові санкції проти Росії

Відповідаючи на питання преси про те, чи готовий Конгрес ввести нові санкції стосовно Росії Пол Раян наголосив, що буде «більш ніж радий їх розглянути».

Також спікер Палати представників сказав, що він переконаний у втручанні Росії в американські президентські вибори 2016 року. «Так, вони втручались у наші вибори – це очевидно. В цьому немає сумнівів», - говорить Раян.

Якщо Конгрес вважатиме, що існують нові санкції проти Росії, які ми ще не запровадили, то я більш ніж радий їх розглянути - заявив Пол Раян

Росію він назвав урядом, що «становить загрозу». «Я розумію бажання підтримувати хороші відносини. Це цілком обґрунтовано. Втім, Росія це країна, яка має відмінні від США інтереси та не поділяє наших цінностей», - додав спікер. Він також наголосив на тому, що Росія підриває демократії по всьому світу та втручалась у вибори не тільки в США, а й у Франції, Молдові та країнах Балтії.

Нагадаємо, що вчора, після прес-конференції Трампа з Путіним, Пол Раян заявив, що «немає сумнівів в тому, що Росія втручалась до наших виборів і продовжує спроби зашкодити демократії тут і в усьому світі. Це не лише висновок розвідувальної спільноти США, але також і висновок Комітету Конгресу з розвідки».

Так, вони (Росія - ред ГА) втручались у наші вибори – це очевидно. В цьому немає сумнівів - говорить Раян​

«Президент має усвідомити, що Росія нам не союзник. Немає морального еквівалента між Сполученими Штатами та Росією, яка залишається ворожою до наших основоположних цінностей і ідеалів» - додав Пол Раян.

Спікер Пол Раян більше не планує балотуватись до Конгресу після закінчення свого строку. Його також часто критикували за те, що він, на думку критиків, недостатньо протистояв проголошеній політиці Трампа з ряду питань.

Під час спільної прес-конференції в Гельсінкі президент США Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію і саме тому – я президент», - заявив Трамп. За словами американського президента, розслідування російського втручання сильно зашкодило відносинам між США та Росією.

«Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі». Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент» - зауважує Трамп.

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