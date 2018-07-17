Трамп не просуває американські інтереси – Деніел Фрід

«Президент Путін зазначив, що президент Трамп озвучив тезу про те, що ми не визнаємо нелегальну спробу Росії анексувати Крим. Можливо. І, можливо, президент Трамп сказав багато інших логічних речей впродовж зустрічі», - коментує вчорашню зустріч віч-на-віч Деніел Фрід. Він також додає, що адміністрація Трампа зробила багато потужних речей, зокрема, введення санкцій проти Росії, підтримка союзників по НАТО на східних кордонах Альянсу – у Польщі та країнах Балтії.

На мою думку, слабкість, яку він (Трамп – ред ГА) продемонстрував, важко пояснити, бо я не побачив у цьому просування жодного з американських інтересів, - заявив Фрід.​

Втім, до вчорашньої зустрічі Трампа з президентом Росії Фрід ставиться вкрай критично: «На мою думку, слабкість, яку він (Трамп – ред ГА) продемонстрував, важко пояснити, бо я не побачив у цьому просуванні жодного з американських інтересів».

«Мені було прикро бачити, як американський президент підходить до свого колеги із такої, відверто кажучи, слабкої позиції», - додав експерт Атлантичної Ради.

Думку Фріда поділяє і екс-міністр фінансів України Наталія Яресько. «Сподіваємось, що Трамп обговорив із Путіним питання війни в Україні, анексії Криму і втручання в американські вибори. Путін висловлювався з цього приводу, але Трамп нічого не коментував. І це мене дивує», - заявила Яресько. Вона наголошує на тому, що зустріч з Путіним мала бути більш політичною ніж бізнес-спрямованою.

Сподіваємось, що Трамп обговорив із Путіним питання війни в Україні, анексії Криму і втручання в американські вибори. Путін висловлювався з цього приводу, але Трамп нічого не коментував. І це мене дивує, - говорить Яресько​

Нагадаємо, що спікер Палати представників США республіканець Пол Раян заявив, що він готовий розглянути додаткові санкції проти Росії. Цією заявою він відповів на занепокоєння законодавців з обох партій через вчорашню зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі.

Відповідаючи на питання преси про те, чи готовий Конгрес ввести нові санкції стосовно Росії Пол Раян наголосив, що буде «більш ніж радий їх розглянути».

Також спікер Палати представників сказав, що він переконаний у втручанні Росії в американські президентські вибори 2016 року. «Так, вони втручались у наші вибори – це очевидно. В цьому немає сумнівів», - говорить Раян.

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