Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп не просуває американські інтереси – Деніел Фрід

Експерт Атлантичної Ради Деніел Фрід

Аналізуючи вчорашню прес-конференцію у Гельсінкі дипломат та експерт Атлантичної Ради Деніел Фрід у коментарі журналістці "Голосу Америки" заявив, що Трамп на зустрічі із Путіним не просував американські інтереси.

«Президент Путін зазначив, що президент Трамп озвучив тезу про те, що ми не визнаємо нелегальну спробу Росії анексувати Крим. Можливо. І, можливо, президент Трамп сказав багато інших логічних речей впродовж зустрічі», - коментує вчорашню зустріч віч-на-віч Деніел Фрід. Він також додає, що адміністрація Трампа зробила багато потужних речей, зокрема, введення санкцій проти Росії, підтримка союзників по НАТО на східних кордонах Альянсу – у Польщі та країнах Балтії.

На мою думку, слабкість, яку він (Трамп – ред ГА) продемонстрував, важко пояснити, бо я не побачив у цьому просування жодного з американських інтересів, - заявив Фрід.​

Втім, до вчорашньої зустрічі Трампа з президентом Росії Фрід ставиться вкрай критично: «На мою думку, слабкість, яку він (Трамп – ред ГА) продемонстрував, важко пояснити, бо я не побачив у цьому просуванні жодного з американських інтересів».

«Мені було прикро бачити, як американський президент підходить до свого колеги із такої, відверто кажучи, слабкої позиції», - додав експерт Атлантичної Ради.

Думку Фріда поділяє і екс-міністр фінансів України Наталія Яресько. «Сподіваємось, що Трамп обговорив із Путіним питання війни в Україні, анексії Криму і втручання в американські вибори. Путін висловлювався з цього приводу, але Трамп нічого не коментував. І це мене дивує», - заявила Яресько. Вона наголошує на тому, що зустріч з Путіним мала бути більш політичною ніж бізнес-спрямованою.

Сподіваємось, що Трамп обговорив із Путіним питання війни в Україні, анексії Криму і втручання в американські вибори. Путін висловлювався з цього приводу, але Трамп нічого не коментував. І це мене дивує, - говорить Яресько​

Нагадаємо, що спікер Палати представників США республіканець Пол Раян заявив, що він готовий розглянути додаткові санкції проти Росії. Цією заявою він відповів на занепокоєння законодавців з обох партій через вчорашню зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі.

Відповідаючи на питання преси про те, чи готовий Конгрес ввести нові санкції стосовно Росії Пол Раян наголосив, що буде «більш ніж радий їх розглянути».

Також спікер Палати представників сказав, що він переконаний у втручанні Росії в американські президентські вибори 2016 року. «Так, вони втручались у наші вибори – це очевидно. В цьому немає сумнівів», - говорить Раян.

Дивіться також: Як Путін Трампу футбольного м'яча передав. Відео

Як Путін Трампу футбольного м'яча передав. Відео
Embed
Як Путін Трампу футбольного м'яча передав. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:23 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG