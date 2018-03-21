Трамп: Росію треба притягнути до відповідальності за замах на Скрипаля

Президенти наголосили на солідарності із Сполученим Королівством після використання Росією хімічної зброї проти приватної особи на території Великої Британії та погодились із необхідністю вдатись до дій, щоб притягнути Росію до відповідальності

Президент США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон у середу провели розмову у ході якої торкнулись замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля із використанням хімічної зброї. Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Президент Дональд Трамп говорив сьогодні із президентом Франції Еммануелем Макроном. Президенти наголосили на солідарності із Сполученим Королівством після використання Росією хімічної зброї проти приватної особи на території Великої Британії та погодились із необхідністю вдатись до дій, щоб притягнути Росію до відповідальності. Два лідери обговорили, як США та Європа можуть досягнути порозуміння щодо тарифів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп поздоровив президента Росії Володимира Путіна із перемою на виборах. Поздоровлення, як повідомили американські ЗМІ, прозвучало всупереч позиції радників Трампа.

Численні американські законодавці та оглядачі дорікнули Трампу за привітання на адресу Володимира Путіна.

Дивіться також: Американець допоміг родині переселенців з Донбасу провести воду до хати