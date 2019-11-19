Трамп назвав слухання щодо імпічменту "судилищем"

Президент США Дональд Трамп заявив, що дивився деякі фрагменти слухань у рамках розслідування щодо імпічменту, і назвав їх ганьбою, зазначивши, однак, що американці повинні скласти власну думку про покази свідків.
Вони намагаються нашкодити Республіканській партії, нашкодити президенту США, але вони домагаються протилежного ефектуТрамп про розслідування демократів щодо процедури початку імпічменту
У Twitter Білий дім поширив коментар президента США, у якому той заявив, що Демократинча партія використовує фальсифікований імпічмент для отримання політичних дивідентів.
"Це судилише (kangaroo court - англ.), який очолює дрібний пройдисвід Шифф. Нам не дозволено мати адвокатів, власних свідків, але я подивився частину і бачу, що республіканці на коні, вони прекрасно працюють там, бо це - оборудка, велика оборудка. Вони (Демократична партія - прим. ГА) роблять щось, що вважали неможливими і чого не бажали батьки-засновники США, вони використовують цей фальсифікований імпічмент для отримання політичних дивідентів. Вони намагаються нашкодити Республіканській партії, нашкодити президенту США, але вони домагаються протилежного ефекту. Ви ж бачили опитування - я маю найбільший рівень підтримки за весь час. На телебаченні про це не почуєш, бо ЗМІ та демократи це одне і те саме. Ну що вже поробиш", - заявив президент США.
Раніше Трамп піддав критиці у Twitter свідків, які виступають перед американськими законодавцями у вівторок - експерта по Україні в Раді з національної безпеки підполковника Александера Віндмана і помічницю віце-президента Майка Пенса Дженніфер Вільямс. Виступаючи у вівторок в Білому домі, Трамп сказав журналістам, що зовсім не знає Віндмана.
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