Трамп назвав слухання щодо імпічменту "судилищем"

Президент США Дональд Трамп заявив, що дивився деякі фрагменти слухань у рамках розслідування щодо імпічменту, і назвав їх ганьбою, зазначивши, однак, що американці повинні скласти власну думку про покази свідків.

Вони намагаються нашкодити Республіканській партії, нашкодити президенту США, але вони домагаються протилежного ефекту

У Twitter Білий дім поширив коментар президента США, у якому той заявив, що Демократинча партія використовує фальсифікований імпічмент для отримання політичних дивідентів.

"Це судилише (kangaroo court - англ.), який очолює дрібний пройдисвід Шифф. Нам не дозволено мати адвокатів, власних свідків, але я подивився частину і бачу, що республіканці на коні, вони прекрасно працюють там, бо це - оборудка, велика оборудка. Вони (Демократична партія - прим. ГА) роблять щось, що вважали неможливими і чого не бажали батьки-засновники США, вони використовують цей фальсифікований імпічмент для отримання політичних дивідентів. Вони намагаються нашкодити Республіканській партії, нашкодити президенту США, але вони домагаються протилежного ефекту. Ви ж бачили опитування - я маю найбільший рівень підтримки за весь час. На телебаченні про це не почуєш, бо ЗМІ та демократи це одне і те саме. Ну що вже поробиш", - заявив президент США.

Раніше Трамп піддав критиці у Twitter свідків, які виступають перед американськими законодавцями у вівторок - експерта по Україні в Раді з національної безпеки підполковника Александера Віндмана і помічницю віце-президента Майка Пенса Дженніфер Вільямс. Виступаючи у вівторок в Білому домі, Трамп сказав журналістам, що зовсім не знає Віндмана.

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