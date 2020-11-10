Лідери республіканців підтримують оскарження Трампом перемоги Байдена

Ключові лідери Республіканської партії у Вашингтоні стали на бік президента Дональда Трампа у його спробі оскаржити результати виборів у судах. Трамп твердить, що підтасовка виборів мала характер, якого достатньо для того, щоб скасувати прогнозовану перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена.

Низка законодавців-республіканців та широка група колишніх республіканських політиків визнають перемогу Байдена на національних виборах минулого тижня.

Трамп не повинен визнавати поразку на виборах

Але два найвпливовіших законодавця від Республіканської партії, лідер більшості у Сенаті Мітч Макконнелл і лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті, заявляють, що Трамп не повинен визнавати поразку на виборах. Нині штаб Трампа подає позови, у яких заявляє про порушення при голосуванні та у процесі підрахунку голосів.

У вівторок відповідаючи на питання, чи буде він співпрацювати з перехідною командою обраного президента Байдена, держсекретар Майк Помпео сказав журналістам: "Відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа".

На сьогодні, однак, Трамп програв перші п’ять судових процесів і ще близько десятка розглядатимуться іншими судами. Американські політичні аналітики заявляють, що навіть якщо Трамп досягне успіху в деяких позовах, які оскаржують результати виборів у кількох штатах, змін у підрахунку буде недостатньо, щоб скасувати перемогу Байдена.

Підстави говорити про перемогу Байдена у боротьбі за посаду 46-го президента країни з'явились 7-го листопада, коли результати підрахунку голосів у східному штаті Пенсільванія схились на його користь, давши йому більше 270 голосів у Колегії виборників, яка вирішує підсумки президентських виборів у США.

Трамп не визнав поразки, він не звертався до Байдена із закликом обговорити спірні вибори.

Натомість американський лідер, який сьогодні, ймовірно, є третім президентом за останні чотири десятиліття, який програв перевибори після першого терміну перебування в Білому домі, опублікував у Twitter низку заяв із закидами про фальсифікацію виборів.

Республіканський сенатор Мітт Ромні зі штату Юта, який програв президентські вибори 2012 року екс-президенту Бараку Обамі, і ще кілька республіканських законодавців привітали Байдена, але більшість республіканців, або заохочували невизнання результатів виборів з боку Трампа, або мовчали про перемогу Байдена.

"У нас є система для розгляду претензій, і президент Трамп на 100% має право на те, щоб розглянути заяви про порушення та зважити варіанти дій у правовому полі", - заявив у понеділок лідер Республіканської партії у Сенаті, Мітч Макконнелл, додавши, що процес буде розгортатися і "досягне свого результату".

У нас була найконкурентніша президентська гонка у нашій сучасній історії. Ось чому кожен голос повинен бути підрахований, кожен перерахунок - відбутись а кожна претензія - розглянута

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Маккарті заявив у неділю каналу Fox News: "У нас була найконкурентніша президентська гонка у нашій сучасній історії. Ось чому кожен голос повинен бути підрахований, кожен перерахунок - відбутись а кожна претензія - розглянута".

Інший прибічний Трампа, сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни, заявив:

"Це конкурентні вибори. ЗМІ не вирішують, хто стане президентом. Якщо це робитимуть вони, то у нас ніколи не буде президента-республіканця".

"Не визнавайте поразку, пане президент, бийтеся наполегливо", - сказав Грем Fox News.

Міністр юстиції США Вільям Барр уповноважив 92-х федеральних прокурорів по всій країні розслідувати істотні звинувачення у неправомірних діях, хоча нині відсутні закиди про порушення, які могли би змінити результат виборів.

Близько десятка республіканських генеральних прокурорів заявили, що підтримують позов, який вимагає, щоб виборчі комісії у штаті Пенсильванія не розглядали бюлетені, які було отримано поштою після 3-го листопада. Цю справу має розглянути Верховний суд США. Рішення у цій справі може вплинути лише не назначну кількість голосів, якої недостатньо, щоб змінити результати виборів у штаті.

У штаті Джорджія перевага Байдена в 12 293 голоси над Трампом достатньо близька для проведення перерахунку. Однак державний секретар Республіканської партії Бред Раффенспергер, найвища посадова особа штату, підкреслив, що навряд чи це змінить результати.

Деякі республіканці, які більше не мають офіційних посад, закликали Трампа визнати поразку.

31 колишніх конгресменів республіканців - чимало з них критики президента - у відкритому листі засудили звинувачення з боку Трампа у підтасовці виборів, та закликали його визнати поразку.

Четверо колишніх керівників Міністерства національної безпеки - республіканці Том Рідж і Майкл Чертофф, а також демократи Джанет Наполітано і Дже Джонсон - заявили, що юридичні претензії Трампа не повинні затримувати передачу влади Байдену. За винятком сценарію за якого Трамп вдасться добитись скасування результатів виборів, перемога Байдена стане офіційною після інавгурації 20 січня.

За винятком сценарію за якого Трамп вдасться добитись скасування результатів виборів, перемога Байдена стане офіційною після інавгурації 20 січня

"За усіма достовірними даними, співробітники виборчих комісій старанно проводили справедливий, законний і точний підрахунок - округ за округом, штат за штатом", - сказали у відкритому листі чотири колишні секретарі національної безпеки.

"Президент Трамп має право на справедливий процес та право подавати судові оскарження та вимагати перерахунку в деяких штатах, але його юридичні вимоги не можуть і не повинні перешкоджати початку перехідного процесу".

Байден проігнорував заяви Трампа про фальсифікацію голосів і почав планувати перші дні перебування його адміністрації при владі, особливо щодо приборкання пандемії коронавірусу, внаслідок якої, за даними Університетут Джонса Хопкінса, загинуло понад 238 000 американців.

Заявляючи про перемогу на виборах у суботу ввечері, Байден сказав: "Настав час відмовитися від жорсткої риторики, знизити температуру, знову зустрітись, знову слухати один одного".

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