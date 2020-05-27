Трамп заявив про "серйозні заходи" щодо Twitter - що варто про це знати

Президент США Дональд Трамп пригрозив вжити заходів щодо соцмережі Twitter після того, як у вівторок кілька його твітів були позначені попередженнями про необхідність перевірити факти. Попередження, розміщені компанією поруч з твітами Трампа, стосувалися твітів про голосування поштою.

У середу Трамп заявив: "Twitter показав, що все, що ми говорили про них (та їх побратимів) - правда. Попереду серйозні заходи!"

Раніше президент звинуватив соціальну мережу у втручанні в вибори і «повному придушенні» свободи слова. «Я як президент не допущу цього", - резюмував він.

Як повідомляв "Голос Америки", у тексті попередження з боку Twitter йдеться, що президент необґрунтовано стверджує, що голосування поштою призведе до фальсифікацій на виборах. У попередженні з посиланнями на матеріали CNN і Washington Post також наводиться інформаційна довідка: Хоча Трамп стверджує, що голосування по пошті призведе до «фальсифікацій на виборах», фактчекери заявляють, що немає свідчень зв'язку між голосуванням поштою і фальсифікаціями на виборах.

У відповідь Трамп заявив, що твердження соціальної мережі щодо його заяв невірні і "базуються на перевірці фактів, яку здійснили фейкові новини CNN та пов'язане із компанією Amazon видання Washington Post". Президент США багаторазово називав CNN, Washington Post упередженими.

Поки неясно, які правові інструменти впливу на Twitter є у президента Трампа: соцмережі не потрібні урядові ліцензії, на відміну від радіостанцій і телеканалів.

За словами офіційного представника Twitter, компанія вжила безпрецедентних заходів, відповідно до анонсованих в цьому місяці нових правил, бо твіти президента містять «інформацію про процес голосування, яка потенційно може ввести в оману». Попередження було складено, щоб «надати додатковий контекст».

Американські оглядачі активно коментують, як заходи Twitter так і реакцію на них з боку президента США.

"Закон захищає компанії соціальних мереж, як Twitter, бо вони вважаються форумами, а не видавцями. Але якщо тепер вони вирішили взяти на себе редакційну функцію, як видавці, то вони не можуть і далі мати захист від відповідальності (shielded from liability - прим. ГА), і повинні розглядатись законом, як видавці", - твітує відомий сенатор-республіканець Марко Рубіо.

"Twitter сором'язливо позначив дві брехні Трампа - з тисяч - і у відповідь маємо демагогічну відповідь, яка жахає: відключть Інтернет", - прокоментував ситуацію сенатор-демократ Річард Блументаль.

"У своїй кампанії буцімто за захист свободи слова, Трамп насправді погрожує урядовими обмеженнями щодо права компанії Twitter на свободу слова", - пише екс-посол США до Росії Майкл Макфол.

"Чому Twitter здійснює перевірку фактів у повідомленнях президента Трампа, а не у брехні Комуністичної партії Китаю щодо Америки?" - твітує відомий активіст, прихильник Трампа Чарлі Кірк.

"Проблема не у тому, що Twitter додав примітки до твітів Трампа. Проблема у тому, що бізнес модель Twitter полягає у тому, щоб отримувати зиск від нападів, які здійснює Трамп, ненормальності, та жорстокості. Проблема у тому, що наша економіка винагороджує людей, які шкодять суспільству", - твітує політичний оглядач Джаред Секстон.

У середу державний секретар США Майк Помпео висловився про приєднання до заклику організації Freedom Online Coalition просувати свободу Інтернет "завжди". Freedom Online Coalition це організація урядів, яка обстоює свободу мережі. Організація заявляє, що "вірить, що права людини, які люди мають у реальному житті мають бути захищені і онлайн".

"США виступають проти і не потерплять урядових відключень Інтернет та інших форм цензури під час цієї пандемії, або після неї" , - відзначив Помпео. Невідомо, чи державний секретар таким чином долучився до дискусії Трампа із Twitter.

У вівторок у ході бесіди з журналістами у Рожевому саду Білого дому Трамп, відповідаючи на питання про свої твердження щодо бюлетенів, заявив, що штат Каліфорнія, найбільш густонаселений в країні, збирається відправити бюлетені «мільйонам» людей, включно з тими, хто «не має права голосу».

Рішення Каліфорнії розіслати бюлетені всім зареєстрованим виборцям напередодні листопадових виборів спонукало Національний комітет Республіканської партії подати позов щодо губернатора штату Гевіна Ньюсома.

Держсекретар Каліфорнії Алекс Паділья у вівторок ввечері написав у Twitter, що рішення соцмережі помітити твіти президента є «маленьким кроком у вірному напрямку».

«Президент навмисно поширює неправдиву інформацію про голосування поштою і відверто намагається придушити голосування», - додав Паділья.

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