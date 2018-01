Трамп опинився під шквалом критики за приписуваний йому нецензурний вислів

Різкий коментар президента на адресу Гаїті і країн Африки шокував законодавців під час зустрічі з питань міграції





Президент США Дональд Трамп шокував законодавців на їх переговорах з проблем міграції, нібито назвавши Гаїті і держави Африки «s-hole countries».



«З якого дива до нас приїжджають люди з усіх цих ‘s-hole countries’» ( вільний переклад : брудних і зубожілих країн – ГА) - запитав президент, за даними The Washington Post, The New York Times і CNN.



Трамп додав, що США слід було б приймати більше іммігрантів з таких країн, як Норвегія, прем'єр-міністр якої напередодні зустрілася з ним в Білому домі.



Відповідаючи на запитання ЗМІ, офіційний представник Білого дому Радж Шах не спростував повідомлення про те, що Трамп використовував грубий вираз щодо Гаїті і Африки.



Також повідомляється, що Трамп пообіцяв завжди відхиляти «тимчасові, слабкі і небезпечні напівзаходи, які ... заважають іммігрантам, що бажають домогтися кращого життя в США законним шляхом».



«Голос Америки» зв'язався з офісами законодавців, імовірно присутніх на зустрічі. Помічники конгресменів відмовилися коментувати заяви Трампа.



Як стверджується, Трамп виступив з різким коментарем в той момент, коли сенатор-демократ з штату Іллінойс Ричард Дурбін розповідав про досягнуту сенаторами двопартійну угоду, яка покликана захистити від депортації майже 800 000 юних іммігрантів-мрійників, а також зміцнити прикордонну безпеку, пише видання The Washington Post.



До вечора четверга законодавці почали реагувати на повідомлення про коментарі Трампа.



Член штатної асамблеї Міннесоти Ільхан Омар в 2016 році став першим вихідцем з Сомалі, який отримав посаду в законодавчих органах США, опублікував заяву, в якій підкреслив, що не соромиться країни, де народився.



«Але будьте впевнені: я відчуваю сором, неприязнь і обурення з приводу того, що лідер США не бачить нічого далі свого привілейованого становища і не здатний оцінити різноманіття, яке робило його країну великою протягом багатьох поколінь», - додав Омар.



Член Палати представників Міа Лав, чия сім'я приїхала з Гаїті, назвала коментарі президента «недоброзичливими, зарозумілими і такими, що суперечать цінностям нашої країни». Лав закликала президента Трампа вибачитися перед народом Гаїті.



Сенатор від штату Аризона республіканець Джеф Флейк в четвер написав в Twitter: «Мої предки приїхали з країн, далеко не настільки процвітаючих, як та, де ми живемо сьогодні. Я радий, що їх тут тепло вітали.



Член Палати представників від штату Нью-Мексико Мішель Лужан Ґришам, голова латиноамериканського кокусу в Конгресі, назвала заяву Трампа «ганебною, огидною і неналежною для президента».



Білий дім в четвер увечері різко відповів на критику, заявивши: «Деякі вашингтонські політики вважають за краще боротися за інтереси іноземних держав, але президент Трамп завжди буде боротися за американський народ».

Дивіться також: CES 2018: Українці представили швидкісний і високоточний 3-D принтер для кераміки