Трамп дозволив оприлюднити розшифровку своєї розмови з Зеленським

У середу Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиро Зеленським. Про це президент США заявив на своїй сторінці у Twitter.

Жодного тиску, і на відміну від ситуації із Джо Байденом та його сином - жодного quid pro quo!

Суперечки щодо можливного змісту розмови стали предметом політичного скандалу у США. Раніше ЗМІ повідомили, що під час розмови Трампа із Зеленським у липні, Трамп міг закликати Зеленського розслідувати вплив екс-віцепрезидента США, нині кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена - на ухвалення рішень в Україні. Також ЗМІ повідомили, що у якості інструменту впливу Трамп міг використовувати надання Україні допомоги. Президент США відкинув закиди у тому, що розмова із Зеленським порушувала будь-які норми.

"Зараз я у США, де представляю нашу країну, але я погодив оприлюднення завтра повної, цілком розсекреченої розшифровки моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським. Ви пересвідчитесь, що це був дружній та цілком належний дзвінок. Жодного тиску, і на відміну від ситуації із Джо Байденом та його сином - жодного quid pro quo! Це (скандал навколо можливого змісту розмови між Трампом та Зеленським у ЗМІ - прим. ГА) - ніщо інше, як продовження найбільшого та найбільш руйнівного полювання на відьом в історії!", - заявив Трамп у Twitter у вівторок.

В оточенні президента США закликають американські ЗМІ звернути увагу на факт роботи сина Джо Байдена, Хантера у компанії українського бізнесмена Злочевскього, вплив Байдена на звільнення генпрокурора України Шокіна та обставини оприлюднення в Україні документів, які стосувались Пола Манафорта у 2016-му році.

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