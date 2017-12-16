Трамп повторно наголошує на відсутності змови з Росією

Президент Дональд Трамп знову напав на розслідування щодо можливої змови між його виборчою кампанією та Росією. Це відбувається в той час, як деякі його союзники, в тому числі республіканці в Конгресі, хотіли б бачити спеціального юриста, призначеного для вивчення того, що, як вони стверджують, є політичним упередженням, зробленим федеральними слідчими.

Перед тим, як вирушити на церемонію в академії, якою керує Федеральне бюро розслідувань, президент Трамп посилив критику щодо свого найвищого національного правоохоронного органу.

Президент виражає гнів і смуток з приводу ролі ФБР у розслідуванні щодо імовірної змови між його кампанією та Росією.

«Немає абсолютно ніякої змови, – заявив Трамп. – Я не дзвонив до Росії. Я не маю нічого спільного з Росією. Всі це знають. Це був вимисел демократів. Це було виправданням для того, щоб програти вибори, і це ніколи не мало бути таким чином».

Справа щодо змови залишається відкритим юридичним питанням. Що є певним, так це те, що ключовий свідок спеціального прокурора – колишній радник президента з питань національної безпеки, який визнав, що брехав ФБР про свої контакти з Росією – тепер змушений співпрацювати зі слідчими.

«Я поки що не хочу говорити про помилування для Майкла Флінна. Ми побачимо, що станеться. Подивимося», – зауважив Трамп.

Деякі розглядають цю відповідь на запитання репортера як недоречний сигнал Флінну про те, що він може бути винагороджений, якщо достатньо мовчатиме. Але адвокат Білого дому стверджує, що помилування Флінну не розглядається.

Президент неодноразово атакував журналістів, повідомляючи про деталі контактів між його кампанією та представниками влади та Росії, одночасно вихваляючи консервативні новинні організації, які ставлять під сумнів авторитет спеціального прокурора.

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