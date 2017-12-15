Чому підписані у серпні Трампом нові санкції щодо Росії адміністрація США досі не запровадила

Президент Трамп неохоче схвалив нові санкції проти Росії ще 2 серпня 2017 року після того, як Конгрес відправив йому підтримуваний обома палатами законопроект, однак його адміністрація й досі їх не запровадила.

Про це повідомляє CNN.

Нові санкції мають на меті покарати Росію за її втручання в американські вибори 2016 року, за порушення прав людини, анексію Криму та військові дії на сході України. Закон також охоплює санкції проти Ірану і Північної Кореї.

Отож, чому така затримка?

«Адміністрація пропустила свій перший термін - 1 жовтня - щодо видачі вказівок про те, які російські одиниці у військовому секторі та в секторі розвідки повинні підлягати санкціям. Держдеп запізнився із цим майже на місяць... можливо, тому, що держсекретар Рекс Тіллерсон зліквідував відділ, який наглядає за санкціями та переніс всю цю роботу на заступника начальника бюро з планування політики, однак вони, нарешті, 26 жовтня оприлюднили імена цих російських одиниць», - повідомляє CNN.

Тепер 29 січня 2018 року – чергова дати, до якої адміністрація має визначитися із бізнесами та підприємствами з різних країн, які мають підлягати санкціям за ведення ділових справ з тими російськими одиницями.

Що думають критики про зволікання?

Демократи у Конгресі стурбовані тим, що процес запровадження санкцій триває так довго, і що російські підприємства можуть встигнути створити нові дочірні компанії, щоб обійти санкції.

Сенатор-демократ від штату Меріленд і високопоставлений член Комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардин заявив, що вони будуть уважно стежити за тим, як адміністрація «втілюватиме закон про санкції проти Росії, який вимагає перший звіт про результати вже наступного місяця.

Пояснення адміністрації

Чиновник Держдепу заявив CNN, що робота над імплементацією закону продовжується.

«Це складне законодавство. Ми отримали та розглянули дані від широкого кола посередників - іноземних урядів, промислових асоціацій та окремих компаній, коли ми формували правила для цих розділів. Ми працюватимемо з нашими союзниками і партнерами в реалізації цих санкцій, щоб вони були затратними для російського уряду, та водночас не мали непередбачених негативних впливів на інших», - сказало джерело.

Нагадаємо, держсекретар Тіллерсон заявив, що санкції проти Росії зберігатимуться до часу повернення Криму Україні.

А наразі в центрі уваги 29 січня, 2018 – дата, на яку заплановане офіційне оголошення адміністрацією Трампа нових санкцій США проти Росії за її втручання в американські вибори, анексію Криму та військові дії на сході України.

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