Трамп у 2020 році балотуватиметься на другий термін президентства

Дональд Трамп цього тижня оголосить про плани балотуватися у 2020 році на другий термін у президентському кріслі.

Про це повідомляє на своєму веб-сайті новин консервативний журналіст і блогер Метт Драдж.

Президент Трамп планує призначити свого колишнього радника з питань цифрових медіа Бреда Парскейла керівником передвиборчої кампанії. Парскейл нині очолює групу прихильників Трампа під назвою «Політика Америки понад усе», повідомила кампанія у заяві, яку оприлюднила невдовзі після появи інформації на сайті Джраджа.

Трамп планує «приголомшити політичний» світ оголошенням про свій намір балотуватися на переобрання всього 13 місяців після приходу до влади у січні 2016 року. Одначе, як повідомляє Джрадж, його рішення не є несподіванкою.

Він неодноразово заявляв про те, що буде президентом США протягом 8 років і виповнив та передав усі відповідні документи щодо створення передвиборчої кампанії Федеральній виборчій комісії ще у січні минулого року – того самого місяця, що склав президентську присягу.

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