Президент Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватись до військового параду на День ветеранів

Парад має відбутися 11 листопада цього року, у День ветеранів до закінчення Великої війни, як тоді називали щойно закінчену Першу світову війну. Як пише видання Politico, про це говориться у меморандумі радника з національної безпеки Герберта Макмасера на адресу міністра оборони Джеймса Маттіса.

План влаштувати парад виник після того, як президент Трамп, відвідуючи Париж, бачив парад з нагоди Дня Бастилії.

«Це був урочистий день, великою мірою з приводу того, що я бачив, ми можемо мати щось такого на 4 липня у Вашингтоні», заявив Трамп під час відвідин президента Франції Еммануеля Макрона у Вашингтоні.

На початку цього місяця Трамп попросив Пентагон розпочати планування на цей рік, вперше повідомила газета The Washington Post. Меморандум Макмастера дає зрозуміти, що вже відбувається планування параду і що вже встановлено його дату.

Як пише Politico, ще невідомо, чи президент Трамп візьме участь у парарді. Президент Франції Макрон був учасником параду в Парижі. Він їхав у відкритій військовій машині разом з колишнім начальником штабу збройних сил в оточенні сотень військових на конях.

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