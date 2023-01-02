Актуально
Перший транш макро-фінансової допомоги від ЄС надійде в Україну вже цього місяця
LED-лампи, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки, а також перший транш макро-фінансової допомоги (повний розмір якої становить 18 мільярдів євро) надійде до України вже у січні цього року. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері.
Надходження допомоги від ЄС стало однією з тем телефонної розмови президента України та президентки Єврокомісії.
“Подякував за підтримку з боку ЄС. Скоординували кроки щодо саміту Україна-ЄС. Відчуваємо підтримку і прямуємо до перемоги разом”, - написав Зеленський у своєму Твіттері.
Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн запевнила: “Висловила українському народу свою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримує вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії”.
Пакет підтримки Україні від ЄС у розмірі 18 мільярдів євро надходитиме щомісячними траншами. Раніше президентка Єврокомісії зауважувала, що ці кошти допоможуть з терміновими ремонтами і “прокладатимуть шлях до реконструкції, яка виведе Україну на шлях до ЄС”.
Як повідомляв Голос Америки, до подолання наслідків російської повномасштабної війни в Україні долучається міжнародна спільнота. Так, бюджет США на 2023 рік передбачає більше 13 млрд. дол. - на економічну та бюджетну підтримку України наступного року.
18 млрд євро планують надати Україні країни ЄС.
Також Україна очікує на 500 млн.дол. позики від Світового банку, під гарантію Великої Британії та 115 млн. канадських доларів надходжень від мита, яке Канада збирає з російського та білоруського імпорту.
Японія також готує пакет підтримки України на 2023 рік, згідно із заявою міністрів фінансів країн G7. Ще сотні мільярдів уряд планує залучити від країн-партнерів та приватних компаній на повоєнну відбудову України.
Всі новини дня
Столтенберг: країни НАТО мають збільшити виробництво зброї у 2023 році
НАТО має збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ в інтерв’ю, яке транслювалося 1 січня, повідомляє агенція DPA.
"Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів, нам потрібні запчастини", – сказав Столтенберг в інтерв'ю Бі-Бі-Сі. – "Нам потрібно нарощувати виробництво, і саме це роблять союзники".
За його словами, технічне обслуговування систем озброєнь, які вже поставлені в Україну, таке ж важливе, як і постачання додаткової зброї.
Столтенберґ додав, що НАТО також має бути готове підтримати Україну у довгостроковій перспективі.
У листопаді 2022 року CNN із посиланням на кілька джерел повідомляло, що США – один із головних союзників України – відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Києву як військову допомогу.
“Нагода для дій” - до 75-річчя Декларації з прав людини генсек ООН заявив про безпрецедентні виклики
Впродовж 2023 року світ відзначатиме 75-ту річницю Загальної декларації прав людини, затвердженої Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року. Цей рік Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав “нагодою для дій”.
У Твітері Антоніу Гутерріш написав: “Світ стикається з безпрецедентними та взаємопов’язаними викликами у сфері прав людини. Ми продовжуватимемо працювати щодня, всюди, щоб відстоювати та просувати права людини для всіх”.
“Усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Всеохоплююче антидискримінаційне законодавство має бути пріоритетом”, - нагадує офіс генсека ООН у своєму твіті.
“Довіра до інституцій зменшується, особливо серед молоді. 75-та річниця знаменної Загальної декларації прав людини має стати нагодою для дій”, - сказав у своєму зверненні Антоніу Гутерріш.
Як повідомляв Голос Америки, через брутальне порушення російськими військовими прав людини, масові насильницькі депортації і навмисні вбивства мирного населення Україна вимагає визнання дій Росії геноцидом проти українського народу.
- Голос Америки
У Ватикані оприлюднили останні слова Папи Бенедикта перед смертю
«Господи, я люблю тебе!», - такими були останні слова, які Папа Римський Бенедикт XVI вимовив перед смертю, про це повідомило онлайн-видання The Vatican News.
Особистий секретар Папи, архієпископ Георг Генсвайн розповів, що єдиною людиною, хто був поруч із Папою Бенедиктом на момент смерті, була медсестра. «Мене не було в цей момент, але медсестра повідомила мені про це незабаром», - сказав Генсвайн. - «Це були його останні зрозумілі слова, тому що потім він уже не міг висловлюватися».
До середи тіло Бенедикта перебуватиме в базиліці Святого Петра, де відбувається церемонія прощання, а в четвер пройдуть його похорони. Серед перших, хто в понеділок прийшов віддати шану Папі Бенедикту, були президент і прем’єр-міністр Італії.
Бенедикт, ім’я якого при народженні - Йозеф Ратцінгер, був першим Папою за останні 600 років, який залишив свій пост. Папа у відставці майже 10 років прожив у монастирі. Він помер у суботу, 31 січня. На момент смерті йому було 95 років.
У неділю Ватикан опублікував перші світлини понтифіка після його смерті.
На офіційних фотографіях він лежить на катафалку в каплиці монастиря на території Ватикану, де провів останнє десятиліття свого життя. Як і попередні папи, він одягнений у червоні ризи з золотою митрою на голові, в його руках вервиця для молитви, а позаду - розп’яття, ялинка, свічки та вертеп. Проте Бенедикт не одягнений у паллій, одяг, призначений для правлячих пап.
У листопаді минулого року, за місяць до смерті, Почесного Папу Бенедикта відвідував в його резиденції очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Після початку повномасштабного російського вторгнення 2022-го року Бенедикт XVI надіслав листа Архієпископу Римсько-католицької церкви в Україні Мокшицькому, де розповів, що молиться за Україну.
В ООН відреагували на поранення японського фотокореспондента у Києві
Речник офісу ООН із координації гуманітарних зусиль в Україні висловив жаль з приводу поранення японського фотокореспондента у Києві 31 грудня і закликав захистити мирне населення України.
«Ми засмучені новиною про те, що Ватару Секіта, фотокореспондент японської газети AJ Wasahi, був поранений під час сьогоднішніх атак на Київ», - заявив речник офісу ООН із координації гуманітарних зусиль (UNOCHA) Савіано Абру, коментуючи хвилю російських атак на Київ у новорічну ніч, під час яких були також поранені та вбиті інші мирні жителі по всій території України.
“Журналісти не шкодують зусиль, щоб інформувати світ про те, як війна впливає на людей в Україні. Як і всі цивільні вони повинні бути захищені”, - заяву представника ООН в Україні Савіано Амбру запостили у Твітері.
Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль в Україні запустило у соціальних медіа хештег “цивільні - не мішень”, щоб закликати учасників військового конфлікту защати мирне населення під час військових дій.
Як повідомляюь українські ЗМІ, Ватару Секіта - штатний кореспондент видання The Asahi Shimbun - під час ракетної атаки росіян на Київ перебував у готелі "Алфавіто", що неподалік залізничного вокзалу та палацу "Україна". Готель був частково зруйнований внаслідок обстрілу.
На фото та відео, які потрапили у соцмережі, видно, що у фотокореспонеднта поранена нога, і двоє людей у військовій формі допомагають доставити його до карети швидкої допомоги. Пізніше українські медики поміщають Секіту в автомобіль швидкої.
31-го грудня Ватару Секіта написав у Твітері, що ситуація в Україні складна, але тепла зима сприяє Україні.
В останній день року та в новорічну ніч війська РФ влаштували масований обстріл багатьох українських регіонів як іранськими дронами, так і крилатими ракетами. Зокрема, значних обстрілів зазнали Київщина, Миколаївщина та Дніпро. На Херсонщині загинула одна людина, двоє дітей поранені. А енергосистема України зазнала принаймні 13 масованих атак.
Форум