Перший транш макро-фінансової допомоги від ЄС надійде в Україну вже цього місяця

LED-лампи, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки, а також перший транш макро-фінансової допомоги (повний розмір якої становить 18 мільярдів євро) надійде до України вже у січні цього року. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері.

Надходження допомоги від ЄС стало однією з тем телефонної розмови президента України та президентки Єврокомісії.

“Подякував за підтримку з боку ЄС. Скоординували кроки щодо саміту Україна-ЄС. Відчуваємо підтримку і прямуємо до перемоги разом”, - написав Зеленський у своєму Твіттері.

Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн запевнила: “Висловила українському народу свою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримує вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії”.

Пакет підтримки Україні від ЄС у розмірі 18 мільярдів євро надходитиме щомісячними траншами. Раніше президентка Єврокомісії зауважувала, що ці кошти допоможуть з терміновими ремонтами і “прокладатимуть шлях до реконструкції, яка виведе Україну на шлях до ЄС”.

Як повідомляв Голос Америки , до подолання наслідків російської повномасштабної війни в Україні долучається міжнародна спільнота. Так, бюджет США на 2023 рік передбачає більше 13 млрд. дол. - на економічну та бюджетну підтримку України наступного року.

18 млрд євро планують надати Україні країни ЄС.

Також Україна очікує на 500 млн.дол. позики від Світового банку, під гарантію Великої Британії та 115 млн. канадських доларів надходжень від мита, яке Канада збирає з російського та білоруського імпорту.

Японія також готує пакет підтримки України на 2023 рік, згідно із заявою міністрів фінансів країн G7. Ще сотні мільярдів уряд планує залучити від країн-партнерів та приватних компаній на повоєнну відбудову України.