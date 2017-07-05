Більшість американців підтримують заборону на в’їзд до США громадян деяких країн

Більшість американських виборців підтримують рішення президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд до США громадян шести переважно мусульманських країн. Такі результати оприлюднили видання Politico i Morning Consult.

Президентський указ на період 90 днів забороняє видачу віз для осіб з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії і Ємену та на 120 днів припиняє програму прийняття біженців.

Згідно з опитуваннями, 60% виборців підтримують таку заборону, тоді як 28% виступають проти неї.

Більшість республіканських виборців, 84%, підтримують заборону і лише 9% виступають проти.

Заборона також популярна серед незалежних виборців. Її підтримують 56% і 30% не погоджуються з нею.

Якщо йдеться про демократів, то дещо понад 40% підтримують заборону, тоді як 46% вважають, що вона погана.

В опитуванні не говориться нічого про президента та його укази щодо імміграції. Це відрізняється від інших опитувань, значна частина яких вказує на більшу опозицію до заборони.

Опитування, що його провело минулого місяця агентство Associated Press-NORC, виявило, що близько 60% американців підтримують кілька судових рішень про блокування заборони на в’їзд до Сполучених Штатів.

Це опитування було проведене перед тим, як Верховний суд минулого тижня виніс рішення, що дозволило запровадити деякі частини заборони до часу, коли він восени знову розгляне це питання.

Рішення Верховного суду робить виняток щодо видачі віз для осіб, які мають родичів або зв’язки з юридичною особою у США.

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