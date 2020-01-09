Прем'єр Канади про літак МАУ: Ми не заспокоїмося, поки не доб'ємося справедливості

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що має інформацію «від безлічі джерел у розвідці», яка свідчить, що «Боїнг» української авіакомпанії МАУ був збитий іранською ракетою класу «земля повітря».

«Ці [дії] цілком могли бути ненавмисними», -заявив Трюдо.

Раніше американські ЗМІ повідомили, з посиланням на власні джерела, про те, що посадовці США вважають, що літак МАУ збили іранці.

«Родини загиблих і усі канадці хочуть отримати відповіді. Я хочу отримати відповіді. Це означає завершення, відповідальність та справедливість. Ми не заспокоїмося доти, поки не доб'ємося цього», - підкреслив Трюдо.

Відповідаючи на питання, чи може уряд Канади довіряти іранському слідству, Трюдо заявив: «Ми усвідомлюємо, що у цій ситуації нам потрібно більше ясності, більше відповідей, тому ми закликаємо до проведення повного і достовірного розслідування». Канадський прем'єр допустив, що літак був збитий іранською ракетою випадково, але, за його словами, тому «особливо важливо з'ясувати, що сталося».

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