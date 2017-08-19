Трамп: винесено рішення про питання війни в Афганістані

Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що його адміністрація винесла рішення про те, як вести справи з війною в Афганістані, що триває вже 16 років.

Наступного дня після зустрічі в президентській резиденції Кемп-Дейвид з групою експертів з національної безпеки для обміркування стратегічних можливостей, Трамп написав у Twitter: «Важливий день проведено у Кемп-Дейвиді з нашими дуже здібними генералами і військовими лідерами. Винесено багато рішень, включно з Афганістаном», написав він, не подаючи подробиць.

Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс заявила в п’ятницю, що нова стратегія «захищатиме інтереси Америки» в Південній Азії і що подробиці будуть надходити.

«Президент вивчає і бере до уваги свої можливості, і повідомить про це американському народові, нашим союзникам і партнерами та світові у відповідному часі». Вона конкретно не згадала Афганістану.

Наради у п’ятницю були найостаннішою у ряді розмов на високому рівні на тему широкої стратегії безпеки щодо Афганістану і великого регіону Південної Азії. Завершення опрацювання стратегії було відстрочене з приводу внутрішніх відмінностей.

Серед присутніх на нарадах були віце-президент Майк Пенс і міністр оборони Джеймс Маттіс. Без будь-яких натяків Маттіс заявив у четвер у Вашингтоні, що він очікував рішення про новий підхід до війни, найдовшої війни в історії США, в найближчому майбутньому.

Ще до прийняття нової стратегії адмінінстрація повідомила, що вивчить підхід до ширшого регіону Південної Азії, включно з Пакистаном та Індією. Серед різних можливостей є надіслання додатково багатьох тисяч військ до розтерзаної війною країни, або виведення їх усіх водночас, залишаючи на місці приватних військових контракторів, які мали б допомогти в керуванні слабкою ситуацією безпеки.

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