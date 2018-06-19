Дональд Трамп погрожує закрити уряд, якщо не буде грошей на побудову стіни на південному кордоні

Під час зустрічі з сенаторами-республіканцями і службовцями Білого дому президент Трамп погрозив, що закриє уряд, якщо не буде асигновано коштів на побудову стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомило кілька американських ЗМІ.

Видання Politico повідомило у вівторок, що Трамп не зацікавлений планом сенаторів асигнувати 1,6 мільярда доларів на побудову стіни. Замість того, згідно із ЗМІ, він хоче повну суму, тобто 25 мільярдів доларів.

Трамп заявив учасникам зустрічі в понеділок, що він закриє уряд у вересні, якщо не отримає повної суми.

Сенатор-республіканець зі штату Алабама Ричард Шелбі, який був на зустрічі, заявив, що він вважає 1,6 мільярда доларів як мінімум, і що цю суму можна було б збільшувати в ході переговорів.

«Він зосереджує увагу на безпеці кордону. І, як усі президенти, хоче зробити це відразу. Але ми є частиною законодавчого процесу, який повільний і обдуманий», сказав Шелбі виданню Politico.

Останній раз уряд був закритий протягом трьох днів у січні, коли у Конгресі застряг тимчасовий закон про витрати.

Непоступлива позиція Трампа щодо стіни на кордоні збігається в часі з дедалі більшою опозицією з боку як республіканців, так і демократів до іміграційної політики «нульової терпимості», яка допровалила відокремлення тисяч дітей від своїх батьків-мігрантів.

Трамп відмовився піти на поступки щодо цієї політики, звинувачуючи у відповідальності за неї демократів. Інші службовці адміністрації заявили, що це Конгрес відповідальний, і що він повинен зайнятися цією справою, незважаючи на те, що адмінінстрація запроваджує політику «нульової терпимості».

Передбачається, що в найближчому часі Палата представників голосуватиме в справі двох законопроектів про імміграцію, які включатимуть ширші реформи. Тимчасом деякі члени Конгресу накреслили законопроект, який конкретно поклав би край практиці відокремлення дітей від батьків.

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