Парадні черевики американських військових моряків розвалюються просто на ногах

Американське військове видання USNI News звернуло увагу на скарги американський військових моряків на те, що модель парадних черевиків однієї із компаній-постачальників ВМС США часто підводить у найвідповідальніші моменти. Дана інформація цікава на фоні частих скарг на незадовільну якість елементів українського військового обмундирування.

Скаржаться американські військові на сніжно білі черевики бренду Bates на легкій поліуретановій підошві (вона дає більший комфорт на противагу гумі). Ці черевики є традиційним елементом парадної білої форми американських військових моряків, і продаються через спеціалізовано торгову мережу Navy Exchange, яка діє на військових базах США.

Парадні черевики вдягаються військовими рідко, і той факт що при цьому вони розвалюються буквально після кількох використань дуже гнітить багатьох.

"Мене тричі підводили ці черевики - останнього разу на похороні ветерана Другої світової війни. Неприємність просто змарнувала цю важливу подію", - скаржиться один із власників.

"От якого біса, Bates? Одягнув їх сьогодні, а вони повністю розвалились під час церемонії. Дуже ганебно", - твітує інший нещасливець.

Виявляється поліуретанова підошва черевиків з часом буквально розсипається через окислення, і відбувається це зазвичай раптово. Підошва - буквально розсипається на шмтаки лишаючи за військовослужбовцем слід з "уламків". Для явища навіть створено спеціальний термін "Baites Blowout".

"Якщо ви ніколи не потерпали від "Bates Blowout" з парадними черевиками цієї компанії, то ще отримаєте своє. Обіцяю. Ймовірно це станеться просто перед перевіркою, або там, де у вас немає змоги виправити ситуацію (наприклад, на меморіалі USS Arizona Memorial), і вам доведеться крокувати у черевиках, які бувально розвалюються, лишаючи слід із шматків гуми, куди б ви не пішли... Не соромтесь, бо це сталося із ледь не кожним, хто має пару...", - скаржить інший власник онлайн.

Видання USNI News пояснило і причину аварійності черевиків: пористий поліуретан починає процес розпаду щойно "з'являється на світ" і взагалі має короткий вік, а від часу пошиву черевиків до їх придбання може минути чимало часу. До того ж парадні черевики зберігаються в умовах - які протипоказані для збереження поліуретаном своєї гнучкості і сприяють окисленню матеріалу.

Стаття відзначає, що компанія кілька років тому змінила формулу, яка використовується для створення підошв, але попри це чимало "недовговічних" моделей надалі лишаються у продажу. Щоб вирішити цю проблему, деякі американські військові моряки купують взуття інших компаній.

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