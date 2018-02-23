Президент Трамп оголосить про найбільший дотепр пакет санкцій проти Північної Кореї

Згідно з повідомленнями, президент Дональд Трамп має оголосити про те, що високопоставлений службовець адміністрації назвав найбільшим дотепер пакетом санкцій проти Північної Кореї. Це найновіший крок у кампанії чинення тиску на Пхеньян, щоб він відмовився від ядерної і ракетної програм.

Як сподіваються, президент Трамп повідомить про нові санкції на конференції консервативних кіл (Conservative Political Action) неподалік Вашингтона. Як передбачається, в конференції візьмуть участь тисячі консервативних політиків, планувальників і активістів.

Хоча не повідомлено подробиць про санкції, то деякі експерти вважають, що вони можуть зашкодити недавньому пом’якшенню папруження між Північною і Південною Кореями.

Північнокорейські спортсмени беруть участь у Зимових Олімпійських іграх, і обидві країни готуються до додаткових переговорів після недавніх розмов при нагоді спортивних змагань.

Санкції буде оголошено в час, коли дочка Трампа Іванка відвідує Південну Корею. У п’ятницю вона мала зустріч з президентом Мун Чже Іном і візьме участь у церемонії закриття ігор.

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