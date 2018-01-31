Реакція Північної Кореї та Ірану на промову президента Трампа

Заява президента Трампа на тему Північної Кореї віддзеркалює переконання, що його кампанія тиску і санкцій проти цієї країни приносять результати. Про це в середу заявили південнкорейські аналітики.

Експерти також кажуть, що це означає, що Вашингтон і далі не даватиме Пхеньяну вести діалог, якщо той не захоче розмовляти про серйозні зміни щодо своєї ядерної програми і прав людини.

У своїй першій Промові про стан держави Дональд Трамп попередив, що «вже незабаром» Північна Корея загрожуватиме Сполученим Штатам ракетами з ядерними боєголовками.

Він також попередив про небезпеку, яка надходить з інших «країн-ізгоїв», від таких як Іран, різні терористичні угруповання, наприклад «Ісламська держава», а також країн-суперників, як Китай і Росія, що «кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці і нашим цінностям». Саме тому, за всіма ознаками, президент закликав збільшити витрати на збройні сили, тому що вони «найкращі засоби нашої оборони».

За повідомленням Associated Press, науковець із Інституту політичних дослідів в Сеулі Ду Гйон Ча, заявив, що для Північної Кореї це неприємно, що президент Трамп назвав її режимом, який не може співіснувати з основними цінностями Сполучених Штатів.

«Він дав ясно зрозуміти, що його політика «максимального тиску» продовжуватиметься лише одним шляхом – вперед. Це, мабуть, найгірше послання, яке він міг надіслати Північній Кореї без того, щоб виступити з прямою військовою погрозою».

Інший експерт з питань Північної Кореї, який є радником президентського офісу Південної Кореї, заявив, що Трамп, правдоподібно вважає, що реакція Пхеньяна на участь в Зимових Олімпійських іграх є очевидним сигналом, що тиск і санкції спрацьовують.

Послання Трампа не транслювалося в Півнінчній Кореї і, як здається, про неї не знають всі її громадяни. Все-таки, північнкорейські ЗМІ збільшили антиамериканську пропаганду, звинувачуючи Вашингтон у збільшенні напруження перед Олімпійськими іграми.

Видання Associated Press пише, що промова президента Трампа викликала незадоволення також у Китаї. Джерелом напруження між обома країнами є торговельний надлишок, який уже сягає 275 мільярдів доларів.

Якщо йдеться про Іран, то міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф заявив, що президент США підтвердив свою необізнаність щодо Ірану і регіону. Вже раніше президент Гассан Роугані заявив, що іранський народ і далі підтримуватиме Ісламську республіку, незважаючи на іноземний тиск. Він також сказав, що іранці ніколи не відмовляться від спадщини Хомейні, ісламізму і республіканізму. «Повернення до минулого неможливе», підкреслив він.

Дивіться також: Українські експерти привітали появу “кремлівської доповіді”