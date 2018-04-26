Слідом за французом Макроном до Трампа їде фрау Меркель

В ході візиту до Вашингтона канцлер спробує переконати Трампа не виходити з угоди з Іраном та скасувати тарифи для для ЄС на сталь та алюміній





Канцлер Німеччини Анґела Меркель в п'ятницю приїде з одноденним робочим візитом до Вашингтона, відразу після триденного візиту президента Франції Еммануеля Макрона.



Їх візити вважають командної спробою переконати президента США Дональда Трампа не виходити з ядерноa угоди з Іраном і зробити виняток для країн ЄС в питанні про тарифи на сталь і алюміній.



З Меркель у Трампа безперечно склалися більш прохолодні відносини, ніж з Макроном. ЗМІ нагадують про те, що в ході першої зустрічі з канцлером в березні 2017 року Трамп відмовився потиснути їй руку. Після цього лідери не розмовляли протягом п'яти місяців, до телефонної розмови минулого місяця.



«Якщо Еммануелю Макрону набагато ефективніше вдається зачарувати президента Трампа, то для Анґели Меркель наступ за допомогою чарівності взагалі не є пріоритетом: замість цього вона працює на базі принципів, спільних цінностей та інтересів», - зазначив директор Відділу досліджень Європи та Євразії в Університеті Джонса Гопкінса Ерік Джоунс.



Директор Центру ім. Маргарет Тетчер у фонді Heritage Найл Ґардінер вважає, що підхід Меркель до адміністрації Трампа буде більш конфронтаційним, ніж у Макрона.



«Думаю, німці значно більш критично оцінюють закордонну та економічну політику Трампа, і Анґела Меркель, швидше за все, в низці питань дотримуватиметься більш жорсткої лінії, ніж Макрон, однак вона також спробує врятувати ядерну угоду з Іраном, - вважає експерт. - Буде цікаво спостерігати, до якої міри Меркель і Макрон висуватимуть одні і ті ж пропозиції в плані зміцнення ядерної угоди з Іраном».



Директор європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Гедер Конлі сказала журналістам, що візити двох європейських лідерів пройдуть під гаслом «рятуймо ядерну угоду з Іраном».



В ході свого візиту Макрон неодноразово закликав Трампа і Конгрес не виходити з укладеного в 2015 році угоди між Іраном і шістьма світовими державами (США, Великобританією, Німеччиною, Францією, Росією і Китаєм), яка покликана обмежити ядерну програму Ірану в обмін на пом'якшення згубних для його економіки санкцій.



Трамп називає угоду, укладену за президентства його попередника Барака Обаму, «найгіршою в історії», і наполягає, що після закінчення 10-річного терміну угоди Іран зможе швидко наростити ядерний потенціал.



Інша ключова тема візиту Меркель стане трансатлантична торгівля. Як зазначив заступник директора європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джефф Ратке, для Німеччини це питання особливо актуальне.



«Німеччина - найбільша економіка ЄС. Її основний двигун - торгівля. Я б хотів підкреслити, що Європейський Союз неминуче помститься, якщо США не зроблять для нього виняток щодо тарифів на алюміній і сталь, так що тут існує деяка загроза відплатних заходів», - зазначає він.



Як очікується, в ході двосторонньої зустрічі також буде обговорюватися важлива роль НАТО і врегулювання ситуації в Сирії.

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