Трамп хоче накласти заборону на імпорт люксусних німецьких автомобілів

Згідно з повідомленнями CNBC і німецького журналу Wirtschaft Woche, президент Трамп хоче повністю заборонити імпорт німецьких люксусних автомобілів.

Кілька американських і європрейських дипломатів заявили інформаційним агентствам, що про свій план Трамп повідомив французького президента Еммануеля Макрона під час його державного візиту до Вашингтона. Трамп мав сказати Макрону, що він втримуватиме заборону доти, доки на П’ятій авеню в Нью-Йорку не буде видно автомобілів Mercedes-Benz.

Курс цінних паперів компаній Daimler, Porsche і Volkswagen понизився в четвер незабаром після того, як німецький діловий журнал повідомив про ці плани.

Видання The Hill звернулося до Білого дому з проханням прокоментувати це повідомлення.

Повідомлення надійшло через тиждень після того, як президент Трамп доручив міністрові торгівлі Вільбуру Россу провести слідство в справі того, чи імпорт автомобілів становить небезпеку для національної безпеки.

Подібний аргумент про національну безпеку Трамп використав, коли наклав високі тарифи на імпорт алюмінію і сталі у березні цього року.

Трамп і республіканські законодавці готуються до сутичок з приводу пропонованих тарифів, які можуть досягти 25%.

Дивіться також: Засідання щодо ситуації на сході України в Раді Безпеки ООН – головні заяви

​