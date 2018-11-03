Суддя наказав Трампу розкрити фінансову інформацію його готельного бізнесу

За рішенням федерального судді, яке надійшло у п’ятницю, президент Дональд Трамп повинен подати документи внутрішньої звітності свого готелю у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє видання Mother Jones.

Ці записи включатимуть рахунки та докази того, як працівники Трампа ведуть бізнес із іноземними урядами, які можуть намагатися впливати на президента, надаючи фінансову підтримку одному з його знакових готелів. З них також мало б стати відомо, скільки грошей від готельних бізнесів потрапляє до кишені Дональда Трампа.

Закон про винагороду забороняє федеральним посадовим особам приймати подарунки від іноземних урядів. Тимчасом готель Трампа в американській столиці став клубом для консервативних політиків та іноземних високопосадовців. Зокрема, в травні 2017 року уряд Саудівської Аравії повідомив, що витратив 270 тисяч доларів на оренду приміщень у готелі Трампа.

Справа може затягнутися на роки, але рішення про відкриття процесу може завдати величезної шкоди Трампу – політично й особисто, зазначає видання. Позивачі у справі стверджують, що готель Трампа отримує великі грошові суми від іноземних урядів – достатньо значні, щоб потенційно вплинути на процес ухвалення рішень президентом.

Трамп завжди відмовлявся обговорювати те, скільки грошей заробляють його бізнеси. Незадовго до його інавгурації в січні 2017 року Трамп заявив, що передав керівництво компанією в руки своїх дорослих синів і директора, але з того часу його компанія не бажає надавати інформацію про те, як вона намагається уникнати конфлікту інтересів.

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