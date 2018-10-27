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США

Трамп про зустріч з Путіним: усі карти в руках у США

Трамп та Путін у Гельсінкі, Фінляндія

"Усі карти в наших руках, бо ми свинка-скарбничка"

У питанні діалогу між Росією та США усі карти знаходяться на руках у США. Про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю у ході свого виступу у штаті Північна Кароліна, коментуючи результати своєї зустрічі із Володимиром Путіним у Гельсінкі раніше цього року.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив про підготовку короткої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Парижі 11 листопада. Зустріч відбудеться у ході заходів з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни.

"Усі карти в наших руках, бо ми свинка-скарбничка, на яку всі хочуть напасти, яку хочуть пограбувати, у якої хочуть красти. Усі карти у наших руках", - заявив Дональд Трамп.

Усі карти в наших руках, бо ми свинка-скарбничка, на яку всі хочуть напасти, яку хочуть пограбувати, у якої хочуть красти. Усі карти у наших руках

Коментар прозвучав поруч зі словами президента про буцімто несправедливе висвітлення роботи його адміністрації у тому числі її досягнень на міжнародній арені.

"Це була прекрасна зустріч", - заявив Трамп про зустріч із Путіним у Гельсінки у ході виступу у Північній Кароліні.

Трамп також наголосив, що завдяки його зусиллям країни-члени НАТО почали серйозніше ставитись до виконання забов'язань щодо збільшень видатків на власу оборону та ін.

"Найгірше, що ставалося із Росією це моя перемога на виборах президента США", - також відзначив Дональд Трамп.

При цьому президент наголосив, що вважає позитивом добрі відносини із Росією, Китаєм, Північною Кореєю та ін.

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